Luca Castellini, l’ultrà dell’Hellas e capo di Forza Nuova a Verona contro Balotelli

Vita e passioni di Luca Castellini, il capo ultrà del Verona che ha definito Balotelli uno che “non sarà mai del tutto italiano”

Chi è Luca Castellini, da Forza Nuova a capo della tifoseria della Curva Hellas.

Chi è Luca Castellini

Luca Castellini, esponente di Forza Nuova, ex Brigate gialloblu e capo della tifoseria della Curva Hellas, si è reso protagonista di un episodio di razzismo che ha scosso il mondo del calcio e non solo. Classe ’75, Castellini è sposato e papà di 2 bambini. Un diploma di ragioniere in tasca e un lavoro come responsabile commerciale di un’azienda veronese.

Da almeno 15 anni milita in politica, alle ultime elezioni si anche è candidato come primo cittadino, ottenendo 311 voti. La sua accezione più forte è quella di responsabile del partito Forza Nuova di Verona, che nella città veneta ha radici ben salde.

Un manipolo di discepoli al suo seguito, soprattutto nella curva, che lo segue in ogni manifestazione e incontro che organizza.

L’episodio con Balotelli

Mario Balotelli è stato deriso dalla curva, durante il match Verona Brescia della scorsa domenica. L’attaccante del Brescia ha fermato il gioco e scagliato il pallone contro la curva, minacciando di uscire dal campo.

A farlo desistere i compagni di squadra e gli avversari che lo hanno persuaso a restare in campo. Dopo una pausa forzata di 4 minuti, la partita è ripresa.

Luca Castellini, capo della curva Hellas, intervistato dall’emittente radiofonica Radio cafè ha commentato la vicenda:

“Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano”

Una dichiarazione che ha scatenato non poche polemiche e critiche, ma Castellini non ci ha pensato troppo sù e alla domanda sul razzismo o meno dei tifosi del Verona ha risposto:

“Ce l’abbiamo anche noi un ne**o in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani”

Mario Balotelli non ha lasciato scorrer via l’accaduto e nelle sue stories Instagram ha definito piccoli esseri ignoranti gli ultrà della curva.