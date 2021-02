Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci: le salme dei due italiani accolte da Draghi e Di Maio

Prevista per questa mattina anche la doppia autopsia sui corpi dell’ambasciatore e del giovane carabiniere.

Le accuse, al momento ancora contro ignoti, sono di sequestro di persona con finalità di terrorismo.

L’uccisione dell’ambasciatore italiano e del carabiniere

È ancora avvolta nel mistero la morte dell’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, e del giovane carabiniere, Vittorio Iacovacci, uccisi in un’imboscata in Congo insieme all’autista Mustapha Milambo.

L’ambasciatore Attanasio è morto circa un’ora dopo il trasferimento in ospedale, Iacovacci è deceduto sul colpo.

Gli assalitori, almeno sei, erano armati di kalashnikov e machete, avrebbero esploso prima dei colpi di avvertimento, per poi costringere gli occupanti dell’auto a seguirli nel bosco.

Sull’imboscata ci sono ancora molti dubbi. Le Forze Democratiche della Liberazione del Ruanda (Fdlr) hanno negato ogni responsabilità nell’agguato mortale.

Gli assalitori si sarebbero dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce.

I punti oscuri da chiarire sono ancora molti. Resta infatti da capire Resta chi abbia autorizzato l’ambasciatore italiano a viaggiare senza scorta in una zona così pericolosa, come quella in cui si è verificato l’agguato.

Le salme sono giunte in Italia

Nella tarda serata di mercoledì le salme di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono giunte in Italia.

Ad accoglierle, al loro arrivo all’aeroporto di Ciampino, il premier Mario Draghi, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ed il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Assente invece il presidente della Repubblica, che ha avuto un disturbo vestibolare e non ha potuto esserci.

Sull’aereo che ha riportato le due salme in Italia anche la moglie dell’ambasciatore italiano e le tre figlie, che con lui vivevano a Kinshasa e alcuni familiari di Iacovacci, che erano partiti da Sonnino il giorno dell’agguato per accompagnare il corpo dal Congo.

La Procura militare di Roma ha aperto un fascicolo sull’uccisione di Attanasio e del giovane militare.

“Attendiamo di vagliare le prime informative per capire se ci sono aspetti di nostra competenza”

ha spiegato il procuratore Antonio Sabino.

Intanto, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che, per i due italiani, saranno celebrati funerali di Stato.