Luca Argentero e Cristina Marino si sono detti sì: matrimonio in gran segreto e fuga in sidecar

Presenti alla cerimonia, celebrata con rito civile, una 30ina di persone, tra cui Raz Degan.

Lo avevano annunciato nel mese di marzo, ma per tutelare la voglia di normalità che da sempre li contraddistingue, hanno tenuto segreta la data e la location delle notte.

Lo scorso sabato pomeriggio, lontani da occhi indiscreti di fotografi e paparazzi, Luca Argentero e Cristina Marino si sono detti sì.

I due si sono sposati, con rito civile, al comune di Città della Pieve, Perugia. Poi, con una trentina di invitati, hanno festeggiato le loro nozze.

Questa mattina è stato proprio Luca Argentero ad annunciare ai suoi fan la lieta notizia, con una romantica foto degli sposi, immersi nella natura.

si legge nella didascalia a corredo del romantico scatto.

Qualche istante dopo anche la neo sposa, Cristina Marino, ha pubblicato un post (Con la stessa foto scelta da Luca) per suggellare la sua scelta d’amore.

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”