Chi sono Luca Argentero e Cristina Marino? Gli attori di successo che formano una coppia affiatata dal 2015

Gli attori Luca Argentero e Cristina Marino condividono la professione artistica e sono una solida coppia nella vita reale. Scopriamone di più!

Chi è Luca Argentero

Nasce a Torino il 12 aprile 1978 e durante la gioventù compie gli studi superiori presso il “Collegio san Giuseppe”. Lavora come barman in una discoteca e nel frattempo si laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino.

Raggiunge la notorietà nel 2003, quando partecipa alla terza edizione del Grande Fratello, dopo di che posa per un calendario sexy del mensile Max e lavora come modello.

Nel 2005 è sul set della serie televisiva Carabinieri, e poi in quello del cortometraggio Il quarto sesso. La sua carriera prosegue con altri film: A casa nostra, Saturno contro, Lezioni di cioccolato, Solo suo padre, Diverso da chi?. Proprio grazie a quest’ultima pellicola, ottiene la sua prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista.

Nel 2011 diventa conduttore de Le Iene, mentre nel 2012 recita in Bianca come il latte, rossa come il sangue. Nel 2013 e nel 2014 partecipa all’edizione serale di Amici di Maria De Filippi come giurato. Nel 2017 recita nel noir Il permesso – 48 ore fuori.

La sua carriera va avanti e i film in produzione sono tantissimi, come l’ultimo tanto atteso Io, Leonardo dopo il grande successo di Copperman

Chi è Cristina Marino

Nasce a Milano nel 1991. Da piccola viene iscritta dai genitori all’Accademia Carcano di Milano, un istituto di danza.

Studiando danza e discipline artistiche, Cristina si accorge della sua predisposizione nei confronti della recitazione. Decide così di frequentare uno stage per specializzarsi.

Diventa nota al grande pubblico per i suoi ruoli in “Amore 14″, nella fiction televisiva “Una grande famiglia” e per la partecipazione nel cast della pellicola di Neri Parenti “Vacanze ai Caraibi”.

Cristina è anche appassionata di moda e di sport, e per questo apre un blog personale, “Befancyfit” dove scrive di svariati argomenti.

Curiosità sulla coppia

Luca Argentero e Cristina Marino sono fidanzati dal 2015. Si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi, dove hanno recitato entrambi.

Per la coppia non si parla di figli, ma sembra esserci in previsione un matrimonio. Luca Argentero, in un’intervista a GQ, aveva infatti rivelato di essere intenzionato a sposare la bellissima compagna dopo il divorzio dalla sua prima moglie Miriam Catania.

Di recente, Cristina è stata pizzicata dai fotografi con un enorme anello di brillanti al dito, che si tratti di una promessa?