Luca Argentero, bartender per un giorno: il gesto solidale che commuove i fan

Luca Argentero, bartender per un giorno: il gesto solidale che commuove i...

A pochi giorni dalle nozze in gran segreto con Cristina Marino, Luca Argentero annuncia un evento che lascia i fan senza parole.

Il “doc” della fortunata serie su Raiuno mette a segno un altro successo: scopriamo di cosa si tratta.

Luca Argentero bartender per un giorno

A 4 giorni dalle nozze con la sua amata Cristina, che lo ha reso già papà della piccola Nina, Luca Argentero si tuffa in un’altra avventura, che i fan hanno già promosso a pieni voti.

Nessun film all’orizzonte, ma un evento benefico a cui tutti possono partecipare.

L’evento che lo vedrà diventare bartender per una notte sarà un “aperitivo solidale” organizzato da Avon insieme alla 1 Caffè Onlus, l’associazione che Luca Argentero ha fondato diversi mesi fa con Beniamino Savio.

Lo scopo della serata sarà quello di raccogliere fondi a favore di TOGETHER FOR WOMEN, che supporta diverse associazioni a sostegno delle donne che stanno combattendo contro il cancro al seno.

La serata benefica è in programma per il prossimo lunedì 21 giugno, alle ore 18.30.

“Sarà anche l’occasione per ascoltare le voci e le testimonianze delle due associazioni a cui sarà devoluto il ricavato della raccolta fondi: le Dragonette Torino Onlus e IncontraDonna Onlus”

fa sapere Luca Argentero, che ha condiviso la locandina dell’evento sulla sua bacheca Instagram.

Chiunque voglia partecipare, potrà farlo donando la somma di 10 euro.

Il post ha già fatto il pieno di like e di commenti positivi da parte dei quasi 2 milioni di follower dell’amato Doc.

Intanto, Luca Argentero si sta godendo qualche giorno di relax con la neomoglie, Cristina Marino, nella magnifica cornice della Costiera Amalfitana.

Lo scorso sabato i due si sono detti sì al comune di Città della Pieve, Perugia, dopo aver festeggiato con una trentina di persone, tra parenti e amici, nella loro villa immersa nel verde.

I vestiti di Luca e Cristina erano firmati Armani. Dopo la cerimonia in Comune, i due neo sposi sono “fuggiti” via in sidecar.