La donna ha partecipato per la prima volta ad un evento pubblico dopo la tragedia, intervenendo al forum anazionale sulla sicurezza sul lavoro “Safety meets culture”.

Luana D’Orazio, era una giovane operaia di 22 anni e mamma di un bambino di 5.

Il 3 maggio scorso, è stata ‘stritolata’ da un macchinario nell’azienda tessile presso cui lavorava.

Una terribile tragedia a causa di una manomissione al quadro elettrico, che avrebbe consentito il funzionamento dell’orditoio anche senza la saracinesca di protezione al macchinario abbassata.

Ora, a distanza di qualche mese la madre, Emma Marrazzo, ha parlato per la prima volta in pubblico di quella tragedia:

“Chi sa parli. I colleghi di Luana, se sanno qualcosa, ora devono dire come stanno le cose: devono avere il coraggio, non devono aver paura di perdere il posto di lavoro”.

Scopriamo di più sulle parole della signora Emma.

La madre di Luana D’Orazio è arrivata al ‘Safety meets Culture’, il forum sulla sicurezza sul lavoro di CantierePro.com al Teatro dei Rinnovati, a Siena:

Ha aggiunto:

“È diventata un modello per la sicurezza sul lavoro, ma non può essere solo un simbolo: deve essere un esempio perché simili incidenti non accadano più”.