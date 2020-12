Loving Vincent, anticipazioni 26 dicembre: film d’animazione dipinto da 100 artisti!

Sbarca sulla Rai l’innovativo film di animazione dedicato al pittore Vincent Van Gogh, ecco tutto sullo strepitoso progetto!

Più di 100 artisti per una produzione senza eguali, scopriamo quando andrà un onda e tutti i segreti del cartoon candidato come miglior film di animazione, per una festa all’insegna dell’Arte!

LovingVincent, tutte le curiosità sul film d’animazione dei record

Loving Vincent è un progetto unico nel suo genere: si tratta infatti di un lungometraggio d’animazione interamente dipinto a mano.

La pellicola si compone infatti di tele dipinte magistralmente da più di un centinaio di artisti tra i più accreditati del momento.

Un film uscito nelle sale nel 2017 e che ha ricevuto un grande consenso della critica tanto da essere candidato all’Oscar come miglior film di animazione.

La trama del lungometraggio è la seguente: la vita artistica e personale di Vincent Van Gogh riprodotta attraverso le sue opere.

Dipinti che si animano, con attori veri che prendono forma a partire dalle tele, in un viaggio onirico all’interno dell’arte.

L’ambientazione è quella della Francia del 1891 e la storia seguirà il giovane Armand Roulin alle prese con il compito di cercare Théo Van Gogh, fratello del famoso Vincent, per consegnargli una lettera.

Thèo non si troverà facilmente- si è infatti tolto la vita da poco, appena sei mesi dopo la morte di Vincent- e Armand ripercorrerà i luoghi abitati dal controverso pittore scoprendo a poco a poco la sua storia.

I personaggi che prenderanno vita a partire da quadri capolavoro quali “Notte stellata”, ” Caffè di notte” o “Campo di grano con volo di corvi” sono interpretati da un cast d’eccezione.

Tra i nomi conosciuti infatti Jerome Flynn (Game of Thrones), Saoirse Ronan (nominata all’Oscar per Brooklyn ed Espiazione), Hellen McRory (Harry Potter).

Nel ruolo del geniale pittore che si tagliò un orecchio e venne rinchiuso in manicomio c’è l’attore di teatro Robert Gulaczyk.

La pellicola è stata approntata dal Painting Design Team, come riporta anche Dituttounpop, in circa un anno e si compone di 94 opere di Van Gogh riprodotte integralmente e 31 parzialmente.

Quando vedremo in onda il capolavoro candidato all’Oscar?

Ad annunciare la messa in onda del nuovissimo film di animazione dedicato all’arte è stata proprio la Rai tramite l’account ufficiale Instagram “Instarai3”.

L’appuntamento è per stasera sabato 26 dicembre alle 22.00 su Rai 3.

Il film uscito al cinema nel 2017 verrà mandato in onda come prima visione assoluta proprio la sera di Santo Stefano, per dedicare un momento per tutta la famiglia all’insegna dell’arte e dell’animazione.

Per vedere il capolavoro di cui tutti già parlano non resta che sintonizzarsi stasera alle 22 sulla terza rete della tv nazionale. Per rivederlo qualora non fosse possibile stasera, basterà collegarsi alla piattaforma RaiPlay alla sezione dedicata per poter rivedere le emozionanti scene di Loving Vincent!