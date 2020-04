Love Wedding Repeat sbarca su Netflix, il film diretto da Dean Craig, il cui protagonista è Jack alle prese con l’organizzazione del matrimonio della sorella

Scopriamo insieme tutti i segreti del nuovo film targato Netflix, Love Wedding Repeat, disponibile sulla piattaforma streaming a pagamento dal 10 aprile 2020. Vediamo insieme i personaggi, la trama e la produzione.

Love Wedding Repeat arriva su Netflix

Una delle novità della piattaforma streaming a pagamento è il film dal titolo “Love Wedding Repeat”, una commedia romantica e prodotto originale di Netflix.

La pellicola è scritta e diretta dal produttore Dean Craig, che è già ideatore di varie commedie e sitcom, come ad esempio Off The Hook.

Tra i produttori vi sono anche alcuni nomi italiani, come Guglielmo Marchetti e Andrea Borella. Tra i vari luoghi in cui sono state girate le riprese del lungometraggio, compare anche la nostra meravigliosa Roma.

La trama del film

Il film ricopre un arco narrativo di una sola e intera giornata. Il protagonista è il giovane Jack, che, nel giorno del matrimonio di sua sorella, deve fare in modo che la cerimonia e il resto risultino perfetti agli occhi di tutti.

Tutto, però, comincia a vacillare con l’arrivo di Dina: Jack è da sempre innamorato della ragazza, ma i due non si vedono ormai da anni.

L’ingresso di Dina induce Jack a distogliere l’attenzione dal compito di migliorare l’evento della sorella, per indirizzarla sulla ragazza. Il giovane prova a tenere a bada i vari ospiti, a evitare che qualcuno possa compromettere la buona riuscita del matrimonio con i propri scleri.

La stessa sposa non riesce a mantenere la calma e suo fratello deve cercare di badare anche a lei. Gli eventi che si susseguiranno saranno ricchi di risate, incomprensioni, ilarità e situazioni paradossali che complicheranno una giornata che dovrebbe essere perfetta.