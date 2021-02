Parte tra poco su Discovery+ il nuovo reality dell’amore, lo condurrà un volto noto e molto amato in tv e sui social, ecco chi è!

A svelarlo è stata proprio la stessa influencer sui social, la bellissima ex concorrente del GFVip, avete capito chi è?

Love Island, al via la prima edizione

Da qualche giorno in tv abbiamo assistito alla messa in onda dello spot sul nuovissimo reality in arrivo. Il format dal titolo “Love Island” è già stato varato in molte nazioni, ben 18 ed ovunque ha sortito un buon successo.

A breve sbarcherà anche sul piccolo schermo italiano, per Discovery+ e si prevede la replica dei risultati record. Non si conoscono ancora i particolari ma si sa che si tratterà di un reality in cui la parte più importante sarà rappresentata dai sentimenti tra nuove coppie.

I partecipanti al programma saranno infatti giovani single che si frequenteranno per un periodo di tempo all’interno di una villa da sogno. In seguito ad alcune “prove” sceglieranno il loro partner e la loro avventura romantica partirà: quanti amori nasceranno?

Non solo, la coppia che dimostrerà di essere la meglio assortita potrà vincere anche un ricco montepremi, mentre chi non troverà l’anima gemella alla fine di ogni puntata sarà eliminato.

Proprio il 22 febbraio è partita la serie di provini per partecipare al programma ed è a sorpresa arrivato l’annuncio della conduttrice! Scopriamo chi è!

Giulia De Lellis alla conduzione per la prima volta: le sue parole

È stata proprio la bellissima e seguitissima Giulia De Lellis ad annunciare che sarà alla guida della prima edizione tutta italiana di Love Island.

L’influencer ha infatti postato l’annuncio su Instagram ottenendo subito il pieno di like, circa 250 mila in poche ore. La bella Giulia ha ricordato ai suoi fan di avere sempre avuto il sogno nel cassetto di condurre un programma ed ora pare che il sogno si sia realizzato:

“Sono entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island…come sempre grazie a voi!”

Per la 25enne dunque questo è un bel momento in tutti i campo. Anche dal punto di vista dell’amore infatti, la sua storia con Carlo Beretta pare procedere nel migliore dei modi anche se alcuni rumors parlano di incomprensioni con la famiglia di lui, come riporta Blasting news.

La bella Giulia è innamorata e pronta per il nuovo progetto e a lei vanno tutti i nostri in bocca al lupo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Per scoprire cosa accadrà nel nuovo reality Love Island non resta che continuare a seguirci!