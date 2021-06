Love Island, tutto su Monica: dagli ex fidanzati al terribile lutto che l’ha sconvolta

Ecco cosa siamo riusciti a scoprire sulla giovane concorrente di Love Island, tra le più apprezzate di quest’edizione dello show.

Love Island è partito da pochissimo, ma i concorrenti dello show stanno già diventando delle vere e proprie star!

Una di queste è sicuramente Monica, una giovane imprenditrice di 24 anni, originaria di Roma. Ecco tutto su di lei!

Chi è Monica di Love Island

Nasce a Roma 24 anni fa, nel 1997.

Attualmente lavora nell’azienda di gestione immobili industriali di famiglia, che gestisce da quando il padre è tristemente scomparso, lasciando un vuoto incolmabile nella sua vita.

Dopo essersi laureata in Economia e management, Monica ha iniziato a prendere il lavoro con molta serietà e ora è un’imprenditrice di successo.

Nel 2021 diventa una delle concorrenti del nuovo show di Discovery+, condotto da Giulia De Lellis, Love Island!

Vita privata e curiosità

Monica ha avuto un fidanzato per tutti gli anni dell’adolescenza. A un certo punto, però, il rapporto è terminato per via dello scarso coinvolgimento da parte dell’imprenditrice.

Ha confessato che, però, in passato non fosse in grado di vivere la sua vita da sola. Per questo tendeva a spendere tempo appresso a relazioni che non la gratificavano.

Con il tempo, però, Monica ha acquistato grande sicurezza e autostima. Ora sostiene di scegliere con grande attenzioni le persone alle quali avvicinarsi.

Ora, Monica ha deciso di partecipare a Love Island proprio per conoscere quell’uomo che possa farle sentire le farfalle nello stomaco.

Già nelle prime puntate di Love Island, il pubblico ha potuto notare che Monica si sia avvicinata prima al single Denis e poi al single Daniel.

Per il momento, non si è formata alcuna coppia, ma Monica si trova contesa tra i due giovani. Chissà quale sarà lo sviluppo di questa dinamica che sta tenendo incollati i telespettatori allo schermo!