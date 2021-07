Love is in the Air, anticipazioni al 9 luglio 2021: Eda e Serkan si sposano?

Love is in the Air, anticipazioni al 9 luglio 2021: Eda e...

Nuove avvincenti puntate della soap turca con Kerem Bursin stanno per arrivare su Canale 5, ecco tutte le anticipazioni!

La prossima settimana vedremo molti colpi di scena nelle puntate di Love is in the Air dalla numero 26 alla numero 30: cosa accadrà ad Eda e Serkan?

Love is in the Air, trame dal 5 al 9 luglio 2021: Serkan vuole punire Kaan

La prossima settimana proseguiranno le avventure di Sekan ed Eda nella soap turca che è già entrata nel cuore dei telespettatori e che si pensa possa eguagliare il successo di DayDreamer.

Nelle prossime puntate il protagonista Serkan (Kerem Bursin), sarà alle prese ancora con il furto del disegno del lampadario. Bolat racconterà a Engin che il ladro è Kaan ed il suo scopo diventerà quello di vendicarsi comprando la sua società così da poter tornare in possesso del progetto che riguarda il green hotel.

Serkan deciderà anche di rendere partecipe Eda (Hande Ercel) del suo piano e le chiede di collaborare al progetto dell’hotel ecologico. Eda scoprendo che Serkan vuole vendicarsi di Kaan si infuria e vuole andare via ma Serkan la precederà allontanandosi dalla baita.

Love is in the Air anticipazioni prossima settimana: emerge il lato dolce di Serkan

Bolat non è solo un burbero uomo d’affari, ma ha un lato dolce e gentile e lo mostrerà nelle prossime puntate quando si troverà a parlare con sua madre.

Tra i due ci sarà un commovente dialogo che riguarda la morte del fratello: Serkan sarà molto dolce con la madre, offrendosi di aiutarla a superare il terribile dolore. Le chiederà di aprirsi con lui.

Non solo, Serkan vorrà scusarsi con Eda per il malinteso allo chalet e le porterà in regalo un terrario. Ciò riporterà il sereno tra loro che riprenderanno ad occuparsi del loro accordo.

Love is in the Air fino a venerdì 9 luglio: Serkan e eda si sposeranno?

Le cose però non resteranno tranquille a lungo infatti appena la pace tra Serkan ed Eda è ritornata i due vengono a sapere che Selin e Ferit sono prossimi al matrimonio!

Eda per prestare fede al contratto con Serkan cercherà di convicere Ferit e Selin ad annullare il loro viaggio romantico in Italia. Per spingerla ad abbandonare il progetto, Eda rivelerà a Selin che anche lei e Serkan stanno per sposarsi!

Per restare sempre aggiornati sulle vostre soap e fiction preferite continuate a seguirci!

LEGGI ANCHE ⇾ Canale 5, novità nel palinsesto 2021/2022: La decisione Mediaset su Barbara D’Urso