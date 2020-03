Vi ricordate della bellissima Federica Lepanto? L’ex Tentatrice di Temptation Island fa una rivelazione spiazzante: ‘Lotto contro il Coronavirus’. Tutti i dettagli

Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello Vip e tentatrice di Temptation Island 2019, si è recentemente concessa ad una lunga intervista al settimanale Nuovo.

Oggi, l’ex volto noto di mediaset, ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi al lavoro per il quale ha studiato per anni con impegno e dedizione.

Un lavoro, una missione, quello dell’infermiera, che come i medici e gli Operatori Socio Sanitari, rappresentano dei veri e propri angeli in questo momento storico, contrassegnato dalla Pandemia per il Coronavirus.

La Lepanto, parla della sua lotta contro il Covid-19. Scopriamo di più.

Federica Lepanto: ‘Lotta contro il Coronavirus’

Nell’arco della sua lunga intervista al settimanale Nuovo, l’ex gieffina ha rivelato di lavorare attualmente come infermiera e di essere volontaria del 118 ad Agropoli, in provincia di Salerno ove è nata e cresciuta.

Dall’inizio della Pandemia, dato il lavoro, seppur con le dovute precauzioni del caso, è a contatto con le persone contagiate dal Covid-19. Federica Lepanto racconta così la sua lotta contro la Pandemia:

‘Nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico’

poi ha aggiunto:

‘Paura? È il mio lavoro, noi sappiamo che cosa fare. L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate’

e ancora:

‘Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo’

ha rimarcato l’ex tentatrice di Temptation Island.

Federica Lepanto: ‘La tv resta il mio sogno’

L’intervista si è poi spostata su un altro frangente, ovvero la carriera televisiva, la quale nonostante le sue aspirazione, resta sempre e comunque il suo sogno, un sogno però che non da molte certezze. Ecco quanto rivelato in merito dalla Lepanto:

‘La tv resta il mio sogno, ma sono pragmatica: il mondo dello spettacolo non dà certezze. A dire il vero, nemmeno il mondo sanitario. Continuo a fare serate in giro’

ha concluso l’ex gieffina.