Lotteria Italia 2020, premi come controllare le vincite e data estrazione

Lotteria Italia 2020: estrazione premi Epifania 2020

Il 6 gennaio 2020 non si festeggia solo la Befana, ma si attende l’estrazione dei premi della Lotteria Italia 2020.

Sono tantissimi gli italiani che attendono l’estrazione dell’Epifania, ma come controllare le vincite?

Scopriamo come funziona la Lotteria Italia 2020, quali sono i premi e come controllare le vincite.

Come partecipare all’estrazione?

Partecipare all’estrazione dei premi della Lotteria Italia 2020 fissata per il giorno della Befana è facile.

Si deve acquistare uno o più biglietti presso i tabaccai, gli Autogrill, le edicole, le ricevitorie del Lotto, oppure online sul sito della Lotteria.

Il prezzo per un biglietto è di 5 euro. Una volta acquistato il biglietto, bisognerà conservarlo ed attendere l’estrazione che avverrà durante la trasmissione I Soliti Ignoti – Il Ritorno, condotta da Amadeus.

Lotteria Italia Befana 2020: quali sono i premi?

Il premio principale della Lotteria Italia ammonta a 5 milioni di euro.

Gli altri premi sono decisi da una Commissione, che stabilisce l’ammontare dei premi in base ai ricavi ottenuti dalle vendite dei biglietti complessivi.

Sono previsti anche altre tipologie di premi ad estrazione.

I biglietti della Lotteria Italia sono suddivisi in 20 serie da 500.000 biglietti, per un totale di 10 milioni di biglietti in commercio.

Come verificare se il biglietto è vincente?

Come già anticipato per verificare se il nostro biglietto è vincente è possibile seguire la diretta della trasmissione I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda su Rai Uno il 6 gennaio 2020 a partire dalle ore 20.35, condotta da Amadeus.

Per chi non potesse seguire il programma può sempre visionare e consultare i risultati sul portale online dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché sul sito ufficiale della Lotteria Italia.

Anche sul sito di Lottomatica Italia, è possibile inserire il codice del proprio biglietto ed attendere il sistema che ci avvisa se il biglietto acquistato è tra quelli vincenti.

In bocca al lupo!