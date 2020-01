Lotteria Italia 2020, Torino trionfa con il super premio di 5 milioni di euro: ecco tutti i premi

La lotteria Italia 2020 anche quest’anno ha premiato le moltissime persone che hanno acquistato il biglietto. Il super premio? A Torino!

La super puntata di Amadeus per la Lotteria Italia 2020 e il super premio vinto da qualcuno a Torino. Ecco i premi che sono stati estratti.

I premi della Lotteria Italia 2020

La puntata speciale dei Soliti Ignoti di Amadeus con ospiti celebri tra attori – come Lino Guanciale – sino a personaggi di spicco come Fabio Rovazzi, aveva come scopo finale l’estrazione dei biglietti della lotteria. Chi sono stati i fortunati?

Il super premio è stato vinto a Torino con il biglietto O 005538, che vale 5 milioni di euro. Il secondo premio da 2,5 milioni di Euro è stato venduto in provincia di Udine e risponde al numero di serie P 463112.

Torino è la prima volta che vince il primo premio in tutta la storia di questa lotteria, anche se la città piemontese in passato è sempre stata protagonista di vincite a molti zeri. Non solo, la città di Torino è quest’anno colei che ha fatto registrare un aumento di vendite rispetto al 2019.

Non da meno il terzo premio del biglietto N 121940 da 1,5 milioni di euro che è stato venduto a Roma presso un distributore di benzina.

Il C 127922 ha vinto il quarto premio di 1 milione di euro, mentre il P 370303 è stato venduto ad Erba – Como.

Ci sono poi i premi minori con 20 biglietti da 100mila euro che dovrebbero essere stati venduti nella zona di Roma e Frascati ma anche in Emilia Romagna e Campania.

I premi mai incassati

Una stima condotta in questi anni ha portato alla luce che sarebbero 29 milioni di euro i premi mai ritirati dagli italiani con biglietto vincente.

Solo nel 2018 un milione di euro è rimasto ad aspettare i suoi vincitori, che non si sono mai palesati: dimenticanza o distrazione?