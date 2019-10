Lotteria degli scontrini: stangata in arrivo per i commercianti

Novità Decreto Fiscale 2020: sanzioni in arrivo per i commercianti che non faranno partecipare i clienti alla lotteria degli scontrini

Lotteria degli scontrini: sanzioni in vista per i commercianti che non faranno partecipare i clienti.

Si tratta della novità introdotta dal Decreto Fiscale 2020 collegato alla Legge di Bilancio. Scopriamo le novità in questo post di Letto Quotidiano.

Via libera al 1° gennaio 2020

Come funziona? Al momento dell’emissione dello scontrino, il cliente/contribuente dovrà fornire all’esercente il proprio codice fiscale per poter partecipare all’estrazione dei premi mensili ed annuali previsti.

Per ogni euro speso si avrà diritto a dieci ticket ma solo per coloro che pagheranno con la moneta elettronica e non in contanti.

La lotteria degli scontrini partirà dal 1° gennaio 2020 e sono già in studio le sanzioni che potrebbero essere irrogate ai commercianti che non vorranno adeguarsi.

Le sanzioni previste arriveranno fino a 2.000 euro per gli esercenti commerciali che ostacoleranno i clienti che vogliono partecipare alla lotteria degli scontrini.

Inoltre, sulle eventuali vincite non si dovranno pagare le tasse. Per partecipare è, comunque, necessario essere maggiorenni.

Lotterie degli scontrini: finalità

In linea con le novità fiscali introdotte nel dl Fisco collegato alla Legge di Bilancio 2019, la lotteria degli scontrini ha la finalità di fungere da potente mezzo antievasione, che consentirà allo Stato di recuperare ben 7,2 miliardi di euro.

Chi ha più probabilità di vincere alla lotteria degli scontrini? Chi utilizza la moneta elettronica, ovvero carte, bancomat, bonifico bancario, etc. mentre, saranno penalizzati tutti coloro che utilizzeranno il contante.

Ancora una volta nel piano antievasione del Governo Conte si inserisce l’incentivo all’uso della moneta elettronica e del conseguente addio al contante.