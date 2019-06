Lory Del Santo ‘Mio figlio Loren aveva una malattia diabolica’: la drammatica verità

Lory Del Santo racconta il dramma del figlio morto suicida: ecco le parole della showgirl nella sua ultima intervista a Domenica Live

L’attrice veronese è tornata a parlare di suo figlio tragicamente scomparso lo scorso anno, ecco le sue parole.

La morte di Loren, figlio della showgirl

Lo scorso anno, Loren, il figlio di Lory Del Santo si è suicidato. Dopo quanto è accaduto è stata avviata una indagine per scoprire ulteriori dettagli inerti questa tragica vicenda. Da tale indagini è emerso che il figlio della showgirl aveva una malattia: l’anedonia. Una malattia che provoca nei pazienti affetti da tale patologia una mancanza di desiderio e l’incapacità di provare piacere ossia non riesce a provare piacere per nulla. A dicembre dello scorso anno si era aggravato. Il giovane ha iniziato a sviluppare una doppia personalità, ma niente era visible esternamente. Per questa patologia non ci sono cure disponibili.

In una recente intervista al programma di Barbara D’Urso, l’attrice è tornata a parlare del drammatico ricordo di quel giorno. La scomparsa di Loren ha lasciato un dolore forte nel cuore del fratello, Devin. Secondo quanto affermato da Lory Del Santo, i due erano sempre insieme e che dopo la sua morte, Devin voleva raggiungere Lorenta per dirgli quanto gli voleva bene.

La malattia del figlio di Lory Del Santo

Nel corso dell’intervista, Lory Del Santo ha parlato della malattia di cui soffriva suo figlio:

“Loren aveva una malattia, quello che ha fatto lo ha fatto perché aveva una malattia. Non era mai malcontento. Si immagina sempre che una persona depressa sia giù di morale, questa è una malattia talmente diabolica, mi sono chiesta come ho fatto a non accorgermene.”

La sua esperienza, poco dopo la morte del figlio, al Grande Fratello Vip le è stata utile per affrontare il suo terribile dolore.