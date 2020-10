Lory Del Santo, pestata e abusata da uno sconosciuto in un Hotel: il racconto da brividi

Lory Del Santo, pestata e abusata da uno sconosciuto in un Hotel:...

La nota attrice e showgirl italiana si è lasciata andare in una rivelazione choc: picchiata e abusata da un uomo.

Molti sono i momenti dolorosi che Lory Del Santo ha dovuto affrontare nella sua vita.

Ai microfoni di Rai Radio 2, l’attrice ha parlato di episodio choc che ha lasciato tutti senza parole.

Lory Del Santo, la triste confessione

Non è la prima volta che Lory Del Santo deve fare i conti con un grande dolore. Dopo la tragica scomparsa dei due figli, ha combattuto duramente per trovare la forza per andare avanti. Oggi, è una donna consapevole e coraggiosamente sorride alle avversità della vira.

Di recente, la showgirl veronese ha parlato a cuore aperto di un momento particolarmente difficile della sua vita. Intervistata dal noto programma radiofonico ‘Lunatici’ di Rai Radio2 ha voluto condividere con gli ascoltatori cos’è successo dopo essersi fidata di un conoscente di una sua amica.

Abusata e torturata da un uomo

Il suo passato è stato segnato da un altro doloroso episodio. Intervistata ai microfoni di Rai Radio2 nel programma I Lunatici, condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, la nota opinionista di Barbara D’Urso ha raccontato di aver subito una violenza:

“Non ho denunciato perchè avevo paura. L’incubo è durato tutta la notte, questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose”.

Stando a quanto raccontato, l’uomo la convinse a salire nel suo appartamento. L’incubo è durato tutta la notte: l’ha picchiata e abusato di lei.

Lory Del Santo ammette che non ha avuto il coraggio di denunciare perché aveva molta paura.