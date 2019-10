Lory Del Santo ‘Ho rischiato di morire per lui’: la scioccante confessione in diretta

Lory Del Santo ‘Ho rischiato di morire per lui’: la scioccante confessione...

Paura per Lory Del Santo, la regista si racconta a Mattino 5 nel talk di Federica Panicucci:” Ho rischiato di morire”

Nella puntata di Mattino Cinque, il programma mattutino condotto dalla bellissima Federica Panicucci, oggi ospite speciale Lory Del Santo. La regista si è raccontata nel programma, parlando di un episodio che le ha sconvolto completamente la vita.

Lory Del Santo “Ho rischiato la vita”

Nel programma di Federica Panicucci, Mattino Cinque, ospite in studio la simpatica Lory Del Santo. La regista infatti ha confessato in diretta tv di aver rischiato la vita. La giovane fa riferimento ad un episodio con Giancarlo Giannini.

Tutto pare che sia successo quando nel pieno del suo successo, la Del Santo venne inseguita dai paparazzi insieme all’attore Giancarlo Giannini. L’attore infatti era alla guida dell’auto per portarla a destinazione, pare però che le cose degenerarono. Giannini infatti alla guida dell’autovettura cercò in tutti i modi di non farsi fotografare dai paparazzi seminandoli uno ad uno, rischiando di provocare un grosso incidente.

“Ho rischiato la vita con Giancarlo Giannini, mentre provava a seminare i paparazzi. E’ stato terribile!”

Lory però era insicura di voler raccontare quest’episodio in diretta TV, mostrando i suoi dubbi alla padrona di casa Federica Panicucci. La regista infatti non era sicura di poter rivelare questo scoop, ma la Panicucci ha subito bacchettato la sua ospite affermando che lei fosse l’unica a sapere se fosse giusto o sbagliato dirlo in diretta televisiva.

“Non so se posso dirlo però credo di poterlo raccontare in fondo. Cioè la foto sono uscite su tutti i giornali, quindi posso raccontarlo!”

Lory del Santo il flirt con Conversano

Pare però che la vita sentimentale della Del Santo non sia stata cosi calma. Nell’ultimo periodo infatti, il gossip ha innalzato il dubbio che tra Lory e Conversano ci sia una relazione.

In realtà la regista ha subito smentito il pettegolezzo, confidando alla Panicucci che spesso e volentieri i paparazzi si inventano falsi scoop pur di apparire sui giornali per guadagnare un po di visibilità.