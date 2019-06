Grande Fratello, Lory Del Santo sbugiarda l’ex Gennaro Lillio: ‘Ha usato una strategia’

Gennaro Lillio è sincero? Interviene con parole dure l’ex fidanzata Lory del Santo: “È un vero calcolatore, la sua è una strategia”

Lory e Gannaro Lillio hanno avuto una relazione. E’ successo diverso tempo fa, prima del Grande Fratello. Lory durante un’intervista scaglia parole davvero dure per quanto riguarda l’ex fidanzato.

Lory e Gennaro: la loro relazione, la verità della regista

Lory torna a parlare del suo ex fidanzato Gennaro Lillio, che al momento si trova nella casa del GF, durante un’intervista rilasciata a Novella 2000.

I due sono stati insieme nel 2013, e dopo la fine della loro storia Lory non ha voluto vederlo mai più. Ma adesso che Gennaro è entrato nella casa più spiata d’Italia, lei come molte Italiani, sta seguendo il suo percorso compreso il flirt con la De Andrè.

Per molti Gennaro nel rapporto con Francesca, viste le urla, le accuse reciproche ed i molti momenti di tensione, appare come in qualche modo ”sottomesso”.

Ma la Del Santo non è della stessa opinione e nell’intervista usa parole molto dure per descrivere l’ormai ex fidanzato:

Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione.

Questo quello che pensa Lory su Lillio e la relazione con Francesca.

Le parole di Lory del Santo

L’intervista continua e quando a Lory viene chiesto se pensa possa esserci un futuro per i due al di fuori della casa risponde dicendo: che potrebbe continuare se lei si placasse un pò e conclude in modo definitivo la sua relazione con il suo ormai ex fidanzato.

Continua dicendo:

Bisogna però ammettere che molte delle relazioni che abbiamo visto nascere durante i reality sono frutto di tattiche nate per andare avanti nel gioco, e non essere eliminati dal televoto

Alludendo al fatto che Gennaro Lillio si sia avvicinato alla ragazza per motivi di strategia per rimane all’interno del reality.