‘Aveva delle visioni, non sapevo della malattia’ Lory Del Santo la rivelazione choc su Loren il figlio morto suicida

Lory Del Santo sembra non aver trovato ancora pace. Nonostante i successi professionali e privati, nell’intimo dell’attrice italiana vive ancora il pensiero del figlio.

Si tratta di Loren, morto suicida a 19 anni, del quale aveva ampiamente parlato durante l’esperienza del Grande Fratello VIP. La donna aveva messo al mondo Loren a seguito di una relazione con un uomo di cui non ha mai voluto rivelare l’identità.

Lory Del Santo torna ad aprirsi a proposito del figlio, Loren, mentre è ospite a Live Non è la D’Urso. Il noto personaggio televisivo italiano ha dichiarato:

“Io voglio ricordare solo le cose belle di Loren. Lui non ha mai saputo chi fosse il padre, io non gliel’ho mai raccontato.”

Prima del suicidio, Loren non ha avuto l’opportunità di fare chiarezza sulle sue origini. L’attrice, però, pare che adesso abbia deciso di rompere il silenzio.

“Avevo conosciuto questo ragazzo che voleva lavorare nel campo musicale come dj. Mi è piaciuto subito e abbiamo avuto una relazione di tre mesi.”

Lory Del Santo ha raccontato che l’uomo misterioso in questione sarebbe in seguito partito, dopo di che lei avrebbe scoperto di essere incinta.

“Ho pensato ad un dono di Dio e quindi ho deciso di tenerlo, ma non sapevo dove trovare questo ragazzo che era in giro per il mondo.”