‘Non lavoro più’ Difficoltà economiche, Lory Del Santo: le conseguenze del Coronavirus per gli artisti

Lory Del Santo si è concessa recentemente ad una lunga intervista al Settimanale Nuovo. La Showgirl rivela il suo dramma: ‘Siamo per strada’

Lory Del Santo è una delle showgirl più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano.

Recentemente è tornata a far parlare di se in una lunga intervista al Settimanale Nuovo, alla quale ha rivelato le difficoltà che lei come molti altri artisti stanno incontrando in questo periodo caratterizzato dalla quarantena per il Coronavirus.

La rivelazione spiazzante della showgirl veronese lasciato i lettori senza parole. Scopriamo maggiori dettagli.

Lory Del Santo: ‘Siamo in mezzo a una strada’

L’opinionista di Barbara D’Urso nella sua lunga intervista, così come ha rivelato Cristiano Malgioglio ultimamente, è in difficoltà lei come molti altri artisti che in questo periodo sono fermi col lavoro in Tv ed altri tipi di eventi inerenti allo spettacolo.

Una condizione che a lungo andare avrà ripercussioni economiche non indifferenti e sarà per questo dura andare avanti senza introiti di tipo economico:

‘Sarà dura potere andare avanti senza lavorare per così tanto tempo.Noi artisti siamo tutti per strada’

ha concluso Lory Del Santo sull’argomento.

Il messaggio di speranza della Showgirl veronese: ‘Sorridete perchè..’

Dopo aver fatto luce su una problematica grave non solo per gli artisti ma anche per i piccoli artigiani, e tanti altri lavoratori italiani, Lory Del Santo ha voluto nel suo piccolo lanciare un messaggio di speranza.

Un barlume di luce in un momento buio per l’intera umanità.

L‘Opinionista di Mattino Cinque, invita tutti a non abbattersi e di continuare nonostante le avversità a sorridere, perchè per lei in questo momento è ‘la cosa più importante da fare’ in quanto ‘sorridere ci permette di lavare la nostra anima’:

‘Quando sorridiamo, anche solo per un singolo istante, sembra quasi che siamo fuori da questo terribile incubo che stiamo vivendo’

ha concluso la compagna di Marco Cuculo con il quale seppur la forte differenza di età quest’anno festeggiano 8 anni d’amore.