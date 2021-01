Lory Del Santo rivela, periodo difficile: ‘In casa senza il riscaldamento’

La nota showgirl ha confessato alcuni dettagli intimi relativi alla sua vita privata, che hanno lasciato allibito il pubblico.

Lory Del Santo ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita privata, specialmente su quella di quando era piccola.

La showgirl ha spiazzato i suoi fan con resoconti inediti sulla sua vita, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Oggi, però, questi avvenimenti sono solo dei brutti ricordi. La donna è tornata a sorridere!

L’infanzia difficile di Lory Del Santo

Lory Del Santo è stata ospite di Oggi è un altro giorno, dove ha parlato alla conduttrice a cuore aperto.

La showgirl ha parlato della sua vita piena di ostacoli, iniziati sin dalla tenera infanzia.

Ospite di Serena Bortone, Lory ha gelato il pubblico di Rai 1 con i suoi racconti a dir poco strazianti.

“La casa dove abitavano i miei genitori non aveva riscaldamento, non era ancora adatta ad essere abitata.”

ha ammesso Lory di fronte alla conduttrice, che è rimasta basita.

La showgirl “nata in una stalla”

Lory Del Santo ha risposto alla domanda indiretta di Serena Bortone:

“Mi ha molto colpito il fatto che tu sia nata in una stalla…”

E in effetti è proprio così. La creatrice di The Lady è venuta al mondo proprio in una dimora di fortuna.

La vita della donna non è stata affatto facile, segnata dalla morte dei figli e dalla crisi nel mondo dello spettacolo.

Oggi, però, Lory ama tantissimo la vita ed è riuscita a ricominciare da zero.

Adesso è tornata ad avere il sorriso e a brindare al successo con tante soddisfazioni dal punto di vista lavorativo.

Non ci resta che augurare il meglio a Lory Del Santo, con la speranza di poterla rivedere presto in tv!