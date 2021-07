Un racconto che ha lasciato milioni di persone a bocca aperta: scopriamo cosa è successo.

L’Italia sta ancora festeggiando per la vittoria degli Europei di calcio e intanto è saltato fuori un retroscena inedito su Lory Del Santo e i suoi presunti flirt.

Durante un’intervista a Novella 2000, la donna ha raccontato di aver avuto un breve flirt con il CT della Nazionale e addirittura ha potuto scegliere tra lui e Gianluca Vialli.

Dopo quella notte, i due non si sono più frequentati, ma Lory è sempre stata la regina della seduzione e sensualità.

Infatti negli anni successivi ha avuto diversi flirt, tra cui Aldo Montano.

Ha raccontato che alcuni uomini erano disposti anche a mantenerla pur di averne l’esclusiva:

“Ce ne sono stati alcuni che mi hanno offerto uno stipendio mensile per essere la loro fidanzata. Delle cifre enormi, che mi avrebbero sistemato per un po’ di tempo. Ma non ce l’ho fatta”.