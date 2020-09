Loretta Goggi in lacrime per le parole di Conti: nessuno se lo aspettava

Loretta Goggi in lacrime per le parole di Conti: nessuno se lo...

Tale e Quale Show, Loretta Goggi scoppia in lacrime durante la diretta: l’annuncio di Carlo Conti che nessuno si aspettava

Durante l’ultima puntata di Tale Quale Show, Carlo Conti ha fatto un annuncio molto importante che ha commosso Loretta Goggi.

Tale Quale Show, l’annuncio di Carlo Conti

Su Rai Uno è da poco iniziata la nuova edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Il programma prevede sfide di canto tra diversi personaggi famosi pronti a trasformarsi in un’icona musicale diversa, grazie all’aiuto di una squadra di professionisti che li aiutano a perfezionare ballo, canto e recitazione.

Lo scorso venerdì è andata in onda la seconda puntata dello show in cui non sono mancate forte emozioni. Sul finale arriva una sorpresa che, oltre ad emozionare i telespettatori, ha lasciato Loretta Goggi senza parole. Dopo l’annuncio del conduttore toscano, la nota attrice e cantante romana è scoppiata in lacrime: ecco cosa è accaduto in studio.

La sorpresa a Loretta Goggi

La scorsa puntata di Tale e Quale Show si è conclusa con una sorpresa per Loretta Goggi. Poco prima di rivelare la classifica finale della seconda puntata, Carlo Conti ha deciso di fare un annuncio importante.

Il conduttore toscano, infatti, ha voluto fare un omaggio alla Goggi per festeggiare i suoi 60 anni di carriera e anche il suo compleanno: il 29 settembre, l’artista spegnerà ben 70 candeline. Per questo motivo, Conti ha deciso di portare sul palco una grande torta con sopra scritto quello che è sempre stato un po’ il motto della nota attrice e cantante romana: chapeau!

Prima dell’ingresso della torta, ha mandato in onda un filmato contenente alcuni momenti più importanti della sua carriera e tra questi anche l’esordio esordio a Tale e Quale Show. Visibilmente emozionata, la Goggi ha ringraziato il conduttore.