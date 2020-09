Loretta Goggi, il dramma della malattia poi il lutto devastante

Il lutto tremendo e il dramma della malattia: il racconto di Loretta Goggi è da brividi.

La perdita di una persona cara lascia una ferita destinata a non rimarginarsi mai. In una intervista rilasciata al settimanale Gente, Loretta Goggi ha parlato a cuore aperto di un momento difficile della sua vita: la malattia e la scomparsa del marito, Gianni Brezza.

Il dramma di Loretta Goggi

E’ entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima e sin da subito è riuscita a conquistare il pubblico grazie al suo spiccato talento: è una famosa cantante, attrice, conduttrice, imitatrice e scrittrice italiana. La sua lunga carriera è costellata di successi e, negli anni, si è trovata a collaborare con gradi artisti tra questi Renzo Arbore, Pippo Baudo, Gigi Proietti, Massimo Ranieri e tanti altri.

Per quanto riguarda la musica, la conduttrice ha inciso numerosi brani divenuti famosi in tutto il mondo come Maledetta Primavera. Negli ultimi anni, fa parte della giuria del talent show condotto da Carlo Conti Tale e Quale Show in onda sulla Rai Uno.

Intervistata dal settimanale Gente ha parlato molto, più che della sua carriera, della sua vita privata, in particolare del marito Gianni Brezza venuto a mancare il 5 aprile 2011 in seguito ad una lunga malattia.

Il racconto della conduttrice

La loro relazione è durata circa 32 anni. Nel 2011, a causa della morte di Gianni Brezza, ha dovuto affrontare un momento davvero difficile. E su quel brutto periodo nell’intervista in questione ha raccontato che quando è venuto a mancare suo marito si è tutto spento.

Ha passato oltre sei mesi in casa senza uscire e faceva fatica a mangiare. I forte dolore causato dalla perdita ha portato ad un malfunzionamento della tiroide:

“Anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare”

Grazie al sostegno dei suoi cari, la conduttrice è riuscita a superare il dolore.