Loretta Goggi ospite da Raffaella Carrà, la straziante confessione sul devastante lutto della giudice di ‘Tale e Quale Show’

Loretta Goggi è uno dei baluardi della televisione italiana. Cantante, attrice, doppiatrice, conduttrice e imitatrice d’eccellenza rappresenta la storia del mondo dello spettacolo del nostro paese.

Di recente è stata ospitata da Raffaella Carrà, nel suo stuio a ‘A Raccontare comincia tu’. Una lunga e toccante intervista incentrata sul suo rapporto con il marito Gianni Brezza scomparso nel 2011 dopo 32 anni d’amore.

Una perdita devastante per la doppiatrice. Ecco cosa ha rivelato in diretta tv.

Loretta Goggi: ‘E’ stato come un treno addosso’

Ospite da Raffaella Carrà, la celebre attrice romana ha parlato a cuore aperto della sua grande storia d’amore con Gianni Brezza scomparso 8 anni fa a causa di un brutto male.

Una scomparsa devastante come ‘un treno addosso’, che ha lasciato nella Goggi un vuoto incolmabile.

L’attrice non riusciva più a mangiare e dormire, poi la sorella minore Daniela l’ha salvata, portandola con se in Argentina, una partenza improvvisa ma che l’ha aiutata ad affrontare i primi tempi drammatici senza Brezza:

‘non volevo andare, ho preso il biglietto all’ultimo momento e sono andata’

poi l’incredibile opportunità al suo rientro dal sud America da parte di Carlo Conti e la sorpresa da parte del marito scomparso:

‘Quando sono tornata, Carlo Conti mi disse che voleva invitarmi in tv e per convincermi disse che proprio Gianni Brezza aveva organizzato uno spettacolo per i suoi 50 anni di carriera’

Loretta Goggi: ‘Gianni Brezza se ne è andato dopo mesi di malattia’

La giudice di Tale e Quale Show prosegue nella sua intervista raccontando con vivida emozione il giorno in cui suo marito le ha chiesto di sposarla, le toccanti parole della Goggi:

‘mi ha chiesto di sposarlo perché era arrivato il momento in cui lui aveva deciso di voler scegliere per me e voleva che fossi solo io a decidere per lui’

poi aggiunge:

‘anche nei momenti drammatici, lui era già stato male e mi ha detto io voglio stare insieme a te fino alla fine e questo per me era importantissimo’

poi il commovente e straziante racconto del giorno in cui dopo una lunga malattia, un tumore al colon, le ha detto addio:

‘Se ne è andato in casa, proprio nel nostro letto. Lì ha trascorso i mesi della malattia’

poi conclude, raccontando uno dei momenti più difficili, ovvero quando ha dovuto arrendersi all’idea il suo grande amore stesse per abbandonare la vita terrena, date le sue critiche condizioni di salute:

‘Mi avevano detto che lasciarlo in ospedale non aveva più senso e che un ulteriore ciclo di cure non sarebbe servito a nulla’

Poi prosegue rivelando che dalla sua scomparsa va avanti, e a volte ‘con fatica’, un amore travolgente che nonostante la sua scomparsa non si è spento, ma è vivo nel cuore della giudice di ‘Tale e Quale Show’ che sente ancora addosso ‘il suo profumo’.