Loretta Goggi, chi era il marito Gianni Brezza morto dopo la tremenda malattia

Ormai sono già 9 anni che tu non sei qui con noi….più passa il tempo senza te e più il dolore e la mancanza si fanno sentire, nulla è più come prima da quando non sei più qui con tutti noi. E sopratutto da quando non sei più con la tua amata Goggi, il cui amore è nato per caso, dietro le quinte di quel Fantastico 1979. Avete incoronato il vostro amore il 26 aprile del 2008 a Orbetello, quest'ultimo è durato, e durerà tutta la vita. Gianni, oltre ad essere stato suo marito è stato l'uomo che ha reso Loretta, la donna che è oggi, una fragile donna forte. Lui con lei un uomo molto possessivo e diretto ma allo stesso tempo un uomo romantico che sarebbe il mondo pur di vederla felice. Sei stato, sei, e sarai per sempre il suo uomo, il suo Giò, caro Gianni. 🤞🏻🤍