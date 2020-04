Chi è Lorenzo Greco, il bello e talentuoso frontman dei TOB e modello, figlio dei noti conduttori tv e radio Alessandro Greco e Beatrice Bocci

Scopriamo tutti i segreti di Lorenzo Greco, dai suoi legami di parentela alle sue più grandi passioni, dai lavori come modello e frontman dei TOB fino ad arrivare all’apparizione a Miss Italia 2019 che lo ha reso noto tra il pubblico televisivo.

Chi è Lorenzo Greco

Giovane, classe ’98, studente all’Università di Siena, ha solo 22 anni ma già è molto seguito sui social. Sembra nutrire una profonda passione per il mondo dello spettacolo, a cui vorrebbe accedere sia per via della sua bellezza che per il suo talento.

Lorenzo è molto bello e corteggiato e collabora con un’agenzia di moda a Firenze. La sua vera passione è però la musica. Il ragazzo è infatti il frontman dei TOB – The Old Blossom, una band rock alternativa, con la quale ha già inciso due album: “Naked” del 2017 e “Lunar” del 2018.

Il giovane è presente assieme alla sua band su Spotufy. Tra i brani più gettonati della piattaforma compaiono quelli in inglese: Moonshine, Naked in the Mirror, Big Yellow Bag.

Nonostante sia stato musicalmente educato all’ascolto di artisti del calibro di Pino Daniele a Berry White, il giovane, nel corso della crescita, ha sviluppato i suoi personali gusti, che virano su un mix di Indie rock, folk e soul.

Lorenzo è diventato noto al grande pubblico dopo l’incursione alla finale di Miss Italia 2019, quando, dopo essere stato inquadrato per pochi secondi, si sono scatenate le ricerche del suo profilo sui social.

Vita privata e curiosità

Lorenzo è un figlio d’arte, nato dall’amore tra il conduttore Alessandro Greco e l’ex modella e conduttrice Beatrice Bocci. Greco ha anche una sorella, Alessandra, figlia del primo compagno della madre.