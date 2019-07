Lorenzo Fontana nuovo Ministro Affari Ue: la Locatelli passa alla Famiglia

Lorenzo Fontana è il nuovo Ministro Affari Ue sostituito da Alessandra Locatelli per la Famiglia. Ecco tutti i dettagli

Lorenzo Fontana confermato nuovo Ministro con Alessandra Locatelli che corre in suo aiuto, sostituendolo nel suo incarico precedente.

I nuovi ministri italiani Fontana e Locatelli

Paolo Savona aveva dato le dimissioni, per questo motivo la palla era passata al premier Conte con delega per gli Affari UE. Oggi sono stati definiti i due nuovi ministri nel nome di Fontana per gli Affari UE e Locatelli per la Famiglia.

Il nome è stato fatto dal vicepremier Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte si è definito sin da subito soddisfatto e propositivo:

“ho proposto il nome del prossimo ministro, visto che l’europa sta nascendo adesso”

Il ministro dopo aver ricevuto la notizia di candidatura aveva risposto in maniera immediata:

“sono contento, ringrazio chi ha fatto il mio nome!”

Il giuramento alle ore 18 per i nuovi ministri

Alle ore 18 è previsto il giuramento al Quirinale per entrambi i ministri e il cambiamento sembra aver avuto un forte impatto su tutto il Viminale.

Il nuovo ministro ha 39 anni ed è vicesegretario della Lega Nord, precedentemente Ministro della Famiglia per il Governo Conte. Un passato da vicesindaco di Verona e da parlamentare europeo, arrivato alla ribalta dei media per il suo essere conservatore in merito ai richiedenti asilo, aborto e diritti delle donne.

La Locatelli è il vicesindaco di Como, anche lei deputata di Lega Nord.