Barbara D’Urso ‘Ha finto di aiutarmi solo per gli ascolti’: il brutale attacco di Lorenzo Crespi

Lorenzo Crespi, parole durissime contro Barbara D’Urso. Il celebre attore rivela ‘Ha finto di aiutarmi solo per gli ascolti e maledico…’

Lorenzo Crespi, all’anagrafe Vincenzo Leopizzi, è uno dei più celebri attori del panorama televisivo Italiano, noto al pubblico per le sue interpretazioni in ‘Carabinieri’ e ‘Gente di mare’.

Nelle ultime ore, l’attore ha chiuso, come preannunciato, le sue pagine social, e dopo il durissimo attacco al padre deceduto 5 anni fa, arrivano parole pesanti contro il Colosso Rai e la Regina di Canale 5, Barbara D’Urso.

Lorenzo Crespi, il terribile sfogo contro il padre: ‘Un infame’

Come è noto non è un periodo fiorente per l’attore siciliano, il quale così come dichiarato nel corso di alcune Ospitate a Domenica Live, anni fa è finito sul lastrico.

I suoi problemi economici erano tali da non permettergli neanche di poter acquistare i medicinali per curarsi della grave malattia di cui è affetto.

In uno degli ultimi post Crespi dedica al padre parole durissime, che lo dipingono come una persona ‘infame’ che non perdonerà mai per il male che lui gli ha causato quando era in vita:

‘Prima di mettere al mondo dei figli bisogna essere pronti a fare i genitori’

poi prosegue nei commenti, rispondendo agli utenti e dichiara:

‘mio padre era un essere schifoso, un mostro, talmente infame da non voler neanche sapere neanche dove sia seppellito […] non avrà mai il mio perdono’

Il duro attacco alla Regina di Canale 5

A poche ore di distanza dal post dedicato al padre e la chiusura del suo profilo social di Instagram, arriva il nuovo attacco dell’attore siciliano, il quale appare agli occhi degli utenti disperato e stanco della situazione in cui ormai da tempo imperversa.

Un duro sfogo quello di Crespi, il quale ha addirittura deciso di disattivare i commenti, proprio per non leggere eventuali opinioni altrui, opinioni ‘patetiche’, di chi prosegue l’attore, ‘non capisce nulla’ di ciò che vuole trasmettere.

Ecco cosa scrive sui social:

‘Tutti bravi a fare gli “eroi”, ti aiutano col pensiero, una telefonata al mese,5 minuti di visita ogni tanto, non è così che si aiuta un fratello se lo considerato tale’

poi prosegue, fancendo luce sulla sua drammatica situazione attuale:

‘Vivo peggio di Totò Riina, almeno lui all’ora d’aria aveva qualcuno con cui parlare. Non ho ucciso nessuno per meritare tutto questo, nessuno’

Poi l’attore prosegue, lamentandosi del fatto di essere stato circondato negli ultimi anni dalla profonda indifferenza verso coloro i quali invece lui ‘ha dato la vita’:

‘Maledico tutti i giorni chi mi ha messo al mondo, l’unica cosa che faccio quotidianamente è il servo a un cane che amo come un figlio, poi la giornata finisce’

poi il duro attacco al Colosso Rai:

‘Chi mi blocca la vita è gente malvagia in Rai con una lista di precedenti penali lunga metri, banda armata, armi Etc Etc… al potere da anni’

e l’attacco a Barbara D’Urso, la quale avrebbe ostentato il suo ‘finto aiuto’ solo per gli ascolti, verso un uomo che a quanto racconta, pare dimenticato anche dalla sua famiglia, che con ‘una mano l’aiuta’ e l’altra ‘rinfaccia tutto’ rigettandolo nel ‘baratro’.

Attualmente l’attore come prima annunciato ha chiuso definitivamente le sue pagine social.