In cosa si è laureato Lorenzo Biagiarelli? scopriamo di più sulla sua sua carriera e vita privata.

Lo chef di E’ sempre mezzogiorno, prima della cucina aveva una vita completamente diversa.

Lorenzo Biagiarelli: vita privata

Il pubblico di E’ sempre mezzogiorno, sa bene chi è Lorenzo Biagiarelli; è lo chef del programma condotto da Antonella Clerici, ma conosciamolo meglio.

Della sua vita privata non sappiamo molto ma sapete chi è la sua compagna? è la nota giornalista Selvaggia Lucarelli.

I due vivono insieme e sono molto affiatati, il loro amore è puro e sincero per questo preferiscono tenerlo lontano dai riflettori.

Il gossip e la cronaca rosa non fa per loro, infatti fanno sempre attenzione a proteggere la loro privacy.

Selvaggia e Lorenzo hanno anche molte cose in comune, ad esempio la passione per i viaggi, come possiamo notare dai loro profilo social.

Spesso si divertono a fare delle lunghe fughe d’amore e scattare foto mozzafiato.

Ma prima di fidanzarsi con Selvaggia e fare lo chef, com’era la sua vita? scopriamolo.

Lorenzo Biagiarelli: in cosa è laureato?

Si è fatto conoscere nel programma di Antonella Clerici, ma prima che arrivasse nel mondo della cucina e del cooking show aveva una vita completamente diversa.

Per chi non lo sapesse il compagno di Selvaggia Lucarelli è anche uno dei food blogger più seguiti sul web.

Attraverso il suo profilo Instagram abbiamo notato che ha anche una grande passione per la musica che pratica da anni con il nome d’arte di B-LAW.

Ma ancor prima di scoprire tutti questi hobby, lui ha intrapreso un percorso di studi universitari e infatti ha una laurea in storia.

Insomma, Lorenzo aveva allestito la sua vita in maniera totalmente diversa, ma lui è un uomo molto curioso e ama scoprire nuove esperienze e questa sua necessità di conoscenza l’ha portato ad essere uno chef grandioso.

Leggi anche –> Nicolò De Devitiis, l’inviato de Le Iene è ricoverato in ospedale: cosa è successo