Lorenzo Amoruso è senza dubbio uno dei personaggi cardine tra quelli appartenenti al cast di Temptation Island 7, fortunato format estivo di Canale 5. È lecito, dunque, chiedersi se Maria De Filippi deciderà mai di affidargli un ruolo nel suo storico dating show.

Sono ore convulse per definire i nuovi protagonisti di Uomini e Donne. L’ex protagonista di Temptation Island 7 è stato accostato alla celebre trasmissione di Maria De Filippi poiché si vocifera che la conduttrice intenda coinvolgerlo nel suo popolare dating show.

Si sa, la coppia maggiormente apprezzata della settima edizione di Temptation Island è proprio quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Il loro percorso televisivo nel villaggio Is Morus Relais è stato una vera e propria vetrina che gli ha dato l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico di Canale 5.

In una lunga intervistata rilasciata a Blogo, l’ex Miss Italia ha parlato del suo viaggio nei sentimenti di Temptation Island e delle inaspettate lusinghe ricevute dopo la fine del programma:

“Mi sono arrivati attestati di stima da molte parti della Rai. A questo punto, una continuità su Rai 2 sarebbe gratificante. Temptation è stata la vetrina di cui avevo bisogno, mi ha fatto conoscere per quella che sono davvero, al di là dell’aspetto fisico. (…) Per me Temptation Island è stata questo: a prescindere dalla curiosità nel testare la gelosia mia e di Lorenzo, avevo proprio voglia di far vedere come sono umanamente. Maria De Filippi mi ha fatto un grande regalo televisivo, forse il più grande in questi 20 anni di carriera”