Manila Nazzaro, conosci il fidanzato calciatore? Dal successo a Temptation Island

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sull’ex calciatore fidanzato con la nota conduttrice Manila Nazzaro.

Scopriamo insieme tutti i segreti di Lorenzo Amoruso!

Chi è Lorenzo Amoruso

Nasce il 28 giugno del 1971 a Bari, nel quartiere Palese, sotto il segno zodiacale del Cancro, e ha quindi 49 anni.

Appassionato di sport e di calcio sin da piccolo, esordisce proprio nel Palese, dopo di che arriva nel settore della primavera della squadra della sua città natale, il Bari.

Il debutto in serie A avviene proprio con il Bari in una sfida contro l’Inter. I più grandi successi come calciatore li raggiunge però con la maglia della Fiorentina che lo acquista nel 1995. Nel 1997 viene acquistato da una squadra scozzese, i Rangers, con cui vincerà tre campionati scozzesi e quattro Coppe di Scozia.

Poi gioca con i Blackburn Rovers e il Cosmos, dopo di che la Fiorentina lo assume come dirigente, fino al 2012. Nel presente, Amoruso è un opinionista sportivo. In particolare appare in programmi tra cui Platinum Calcio, Lunedì gol, Sportitalia e Radio Sportiva.

Collabora inoltre con TV8 per il commento tecnico delle partite UEFA Europa League. Nel 2016 conduce, con Gianluca Vialli, Squadre da Incubo, mentre nel 2017 è uno dei concorrenti di Celebrity Masterchef 2.

Nel 2020 decide di partecipare al reality di Canale 5, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, per mettere alla prova il suo amore nei confronti della conduttrice ed ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

Vita privata e curiosità

Amoruso si è sempre definito un uomo molto riservato, per cui non si conosce molto della sua vita privata. Attualmente è legato sentimentalmente alla conduttrice televisiva e radiofonica, Manila Nazzaro.

In passato, invece, ha avuto una relazione durata diversi anni con Giulia Montanarini, ex letterina ed ex tronista di Uomini e Donne.