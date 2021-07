Lorena Cacciatore è incinta: l’incontro con Marchetti e il racconto straziante

L’attrice diventerà presto mamma e renderà papà Federico Marchetti. In un momento così bello, si abbandona al racconto straziante.

Bellissime notizie per Lorena Cacciatore. L’attrice sta per diventare mamma e ha ritrovato il sorriso al fianco di Federico.

Ora Lorena si confessa e fa sapere ai fan cosa ha vissuto in un periodo davvero difficile per lei.

Lorena Cacciatore è incinta

L’attrice Lorena Cacciatore è in attesa di un bambino, frutto dell’amore tra lei e il calciatore Federico Marchetti, portiere del Genoa.

Lorena è ora al settimo mese di gravidanza e darà alla luce il bebè a fine settembre.

Il piccolo si chiamerà Edoardo e sarà la gioia di mamma Lorena e di papà Federico.

Tutti i fan non vedono l’ora che il piccolo nasca per poterlo vedere e per la felicità della loro beniamina.

Il racconto straziante di Lorena Cacciatore

L’attrice di Mina Settembre ha rivelato di aver conosciuto il suo attuale compagno e futuro padre di suo figlio in un momento davvero terribile della sua vita.

“Federico mi ha salvato la vita. Stavo affrontando un momento difficile. Non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati.”

e ancora

“Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata, o mi abbuffavo o vomitavo.”

Lorena ha raccontato tutti i dettagli di quel periodo così brutto per lei:

“In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo: mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma.”

Fortunatamente ora l’attrice sta meglio:

“Mi sono innamorata di lui. Quando ti innamori di qualcuno, un partner, decidi di guarire per proteggerlo.”

Non ci resta che augurare tanta fortuna a Lorena Cacciatore!