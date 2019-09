Lorena Bianchetti ‘Indossa la parrucca’: la conduttrice dopo la gravidanza accusata di nascondere i suoi veri capelli

Lorena Bianchetti la bravissima conduttrice di Rai 1, sconvolge i suoi fan. Il cambiamento che fa insospettire i fan della presentatrice

Lorena Bianchetti è una delle conduttrici storiche della Rai. La giovane conduttrice è diventata finalmente mamma, dopo un periodo molto difficile. La sua gravidanza infatti è stata inaspettata tanto, ma fortunatamente contro ogni pronostico, la gravidanza è andata a buon fine.

Secondo una recente interventista della bravissima conduttrice ha sempre desiderato di avere un bambino, ma purtroppo non è mai arrivato nel momento desiderato. La sua infatti è stata una gravidanza inaspettata, perché dopo diversi tentativi non è mai riuscita a realizzare il suo sogno. Solo qualche mese fa, infatti, la conduttrice ha potuto realizzare il sogno di diventare finalmente mamma all’età di 45 anni.

Nonostante oggi sia una mamma impegnata ma felice, Lorena Bianchetti è in vena di cambiamenti. La bella ed elegante autrice e giornalista infatti ha sorpreso i suoi fan con un cambio look radicale. Il suo fascino e la sua eleganza la rendono unica e inimitabile, ma a quanto pare anche Lorena ogni tanto preferisce cambiare un po il suo aspetto. Ma in molti però hanno messo in discussione la veridicità dei suoi capelli.

Pare infatti che siano in molti a pensare che la conduttrice della Rai indossi una parrucca. Di certo non è la prima volta che una conduttrice dello spettacolo, faccia uso di capelli finti, ma di certo non è l’unica che ricorre all’uso di extension o parrucche.Ma qual’è il motivo di questo cambiamento? Ci sono molte delle vip che usano extension e parrucche per un cambiamento veloce davanti ai riflettori e altre invece per divertimento. Non si conosce effettivamente il motivo di tale cambiamento in Lorena, ma in molti sospettano che sia dovuto a qualche cambiamento nella sua salute. Resta il fatto che parrucca o meno, la conduttrice di Rai 1 rimane sempre belle, elegante e raffinata.