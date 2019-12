Lorella Cuccarini, il dramma del tumore alla tiroide: ‘Ho visto la mia vita in frantumi’

Lorella Cuccarini di nuovo sotto la luce dei riflettori, la conduttrice e attrice di successo ritorna a parlare della sua malattia

La bellissima Lorella Cuccarini è una delle conduttrici e attrici più amate del momento. La sua carriera è nata proprio quando era molto giovane e continua ancora tutt’ora ad avere un grandissimo successo.

Lorella Cuccarini e il dramma

La bellissima Lorella Cuccarini è una delle conduttrici più amate del momento, ma a quanto pare è ritornata di nuovo sotto la luce dei riflettori per il dramma che ha colpito la sua vita. Lorella infatti è tornata di nuovo a parlare della sua malattia.

Come in molti sanno la Cuccarini, un po di tempo fa è stata colpita da un tumore, come ha raccontato al settimanale Nuovo. Intorno al 2002 la bellissima Cuccarini infatti è stata colpito da un brutto tumore alla tiroide, fortunatamente la conduttrici è stata immediatamente sottoposta un intervento chirurgico d’urgenza per rimuovere la massa.

Cuccarini come ha scoperto della malattia

La bravissima conduttrice nell’intervista a Nuovo, racconta anche come è venuta a conoscenza di questa malattia che da tempo era presente nel suo corpo. Durante una visita di routine infatti, Lorella ha avuto la comunicazione agghiacciante del medico che le ha comunicato che purtroppo nella sua tiroide era presente una massa tumorale di un paio di centimetri:

“ho visto la mia vita andare in frantumi”.

Fortunatamente l’intervento di rimozione è andato molto bene, è oggi Lorella cerca di raccontare la sua esperienza per dare speranza, a chi come lei ha dovuto affrontare un trauma del genere.