Lorella Cuccarini e il marito ‘Separati dopo 28 anni’: la commovente foto di famiglia, un regalo al loro rapporto

Lorella Cuccarini lontana dal marito

La conduttrice romana è molto attiva sui social e non manca mai condividere la sua quotidianità con la sua grande famiglia virtuale. Il suoi profili social contano molti fan e i suoi scatti fanno sempre un boom di like! Qualche ora fa, Lorella Cuccarini ha condiviso un nuovo post che ha inevitabilmente commosso i suoi fan. Nel dettaglio la showgirl romana ha pubblicato sul suo account Instagram una tenera foto che ritrae la sua bellissima famiglia: suo marito Silvio Testi e i loro tre figli. I due sono formano una coppia da moltissimi anni ma pare che per la prima volta, dopo 28 anni d’amore, i due si sono separati.

Non si conoscono i motivi della momentanea separazione da suo marito: c’è infatti chi prende in considerazione l’ipotesi che la showgirl sia impegnata con il lavoro. Nelle ultime settimane è al timone della trasmissione della Rai “Grand Tour”, alla scoperta dei luoghi del nostro Paese. Ad ogni modo, lo scatto è stato accompagnato da una dolce didascalia in cui la conduttrice ha voluto, nonostante l’assenza di suo marito, celerare una data particolarmente importante per entrambi: il loro anniversario di matrimonio.

La dedica al marito sui socal

Ecco le bellissime parole che Lorella Cuccarini ha dedicato a suo marito:

“Dopo 28 anni, questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati:

buon anniversario, amore❤️

Questo foto l’hai scattata pochi giorni fa a sorpresa: anche se manca un altro “tassello” importante, esprime tutto…

Per sempre, insieme.”

La conduttrice romana debutterà a settembre sulla Rai con la Vita In Diretta in coppia con Alberto Matano.