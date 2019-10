Lorella Cuccarini rivela il problema di salute in diretta: ‘Non riesce a parlare’

La vita in diretta la conduttrice Lorella Cuccarini rivela in diretta un problema di salute: ‘Oggi sussurrerò’. Ecco cosa le è successo

Problemi di salute per la bellissima Lorella Cuccarini, conduttrice de La vita in diretta. L’ex ballerina infatti, nel programma non si è mostrata in grande forma fisica come aveva annunciato già precedentemente al suo collega Alberto Matano. La conduttrice infatti, non si è sentita per niente bene, durante la prima parte del programma, a causa di un problema fisico.

La bellissima Lorella Cuccarini, conduttrice del programma su Rai 1 non si è mostrata nelle migliori condizioni fisiche, come aveva già accennato al suo collega Alberto Matano. La conduttrice infatti si è presentata nel programma con un problema alla gola. La bella bionda infatti ha fatto presente al pubblico in studio e a casa di non avere più voce:

“Oggi temo che sussurrerò… parlerò così”.

Insomma, nulla di grave ma decisamente fastidioso per chi fa un lavoro come il suo in cui la voce è estremamente importante.

La conduttrice del programma La vita in diretta, ha fatto presente nella puntata di avere dei problemi di salute. La Cuccarini infatti, è sembrata molto giù di corda per un bruttissimo mal di gola. Nonostante la salute cagionevole, la conduttrice ha portato avanti il programma senza problemi riuscendo anche portare a termine il programma televisivo.

La Cuccarini infatti insieme al suo collega Alberto Matano, sono riusciti anche a dedicare una piccola parte alla bellissima Romina Power, che nel giorno della festa dei Nonni, ha compiuto gli anni, facendole tanti auguri attraverso le telecamere de La vita in Diretta, raggiungendo il figlio della Power e di Al Bano, Yari Carrisi. Una puntata ricca di sorprese e novità, nonostante le condizioni di salute della conduttrice.