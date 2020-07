Colossale rivincita per Lorella Cuccarini. Dopo aver ricevuto il benservito da La Vita in Diretta, storica trasmissione di Rai Uno, per lei si profila un nuovo show all’orizzonte.

Conduttrice che vince non si cambia. Assodato che qualsiasi trasmissione televisiva condotta da Lorella Cuccarini faccia registrare share significativi e un’impennata nelle curve d’ascolto, la Rai sembra pronta ad affidarle uno show tutto suo.

Ai piani alti di Viale Mazzini c’è chi assicura che si tratti di qualcosa di esclusivo, mai visto prima. Un vero e proprio programma tv che orbita attorno alla conduttrice più amata dagli italiani. Di chi stiamo parlando? Ma di Lorella Cuccarini ovviamente.

Lorella Cuccarini e il gran ritorno acchiappa-ascolti: trapela un’indiscrezione bomba

Secondo il sito di anticipazioni televisive TV Blog, sembra sia arrivata una nuova allettante proposta per Lorella Cuccarini, co-conduttrice dell’ultima stagione de La Vita in Diretta. Dopo essere stata al timone della celebre trasmissione pomeridiana di Rai Uno, la radiosa cinquantaquattrenne sbarcherà in un “one woman show” in prima serata.

I vertici Rai – riferisce TV Blog – hanno pensato di affidare a Lorella Cuccarini un programma di circa quattro puntate, ideato ad hoc per lei, cucito quindi su misura. Ma siamo sicuri che la biondissima presentatrice accetterà di tuffarsi in un nuovo varietà televisivo?

Lorella Cuccarini, un nuovo show si profila all’orizzonte

Sembra un impegno di spessore. Il giusto riconoscimento che Lorella Cuccarini aspettava, in seguito a ciò che ha dovuto subire al termine dell’ultimo ciclo stagionale de La Vita in Diretta. Una rivincita contro il suo acerrimo nemico Alberto Matano.

Adesso manca solo l’ufficialità. Il pubblico italiano rivedrà veramente la Cuccarini negli studi della Rai con una nuova importante mission? Per lei si potrebbe prospettare una gloriosa rivincita. Se accettasse, sarebbe tutto pronto per una nuova incandescente sfida televisiva.