Lorella Cuccarini in lacrime, il grave lutto a La vita in diretta: il dolore straziante

Lorella Cuccarini in lacrime, il grave lutto a La vita in diretta:...

Lorella Cuccarini fa un drammatico annuncio a “La vita in diretta”, la conduttrice non trattiene le lacrime e il pubblico si commuove per il triste lutto.

L’ultima puntata ha visto un annuncio molto commovente fatto dalla conduttrice Lorella Cuccarini che non è riuscita a trattenere le lacrime. Grande dolore per l’impensabile lutto che ha colpito tutti. Ecco cosa è accaduto.

La storia tragica di Anna Molli

La conduttrice del programma La vita in Diretta Lorella Cuccarini ieri ha scioccato tutti con un annuncio che nessuno si aspettava.

Il 19 febbraio infatti la trasmissione aveva ospitato una donna, Anna Molli, che aveva raccontato la sua drammatica storia.

La Signora Anna era infatti stata truffata da un uomo di nome Alessandro Proto che per anni l’aveva ingannata fingendo di essere un padre con la vita distrutta dalla morte di una figlia a causa del cancro e dalla malattia dell’altro figlio.

L’uomo era così riuscito ad estorcere molto denaro alla povera Anna, circa 134mila euro.

La storia di Anna aveva commosso tutti sia in studio che a casa e molti erano stati i commenti al suo racconto.

La donna era anche malata di tumore da anni, una neoplasia mammaria contro la quale stava combattendo una battaglia disperata ormai da molto tempo e si era rivolta alla trasmissione di Rai1 per chiedere aiuto.

“A un certo punto sei così solo che se incontri qualcuno che ha bisogno di aiuto ci credi”

Lorella Cuccarini piange per il triste lutto, ecco l’annuncio

La richiesta d’aiuto della donna era stata raccolta subito dai du conduttori del programma di Rai1 Alberto Matano e Lorella Cuccarini che si erano fatti portavoce della sua denuncia verso persone come l’uomo che aveva incontrato Anna, che raggirano persone malate e con problemi.

Inaspettatamente però solo il giorno dopo Lorella ha dovuto dare in diretta un annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire:

“Anna Molli, una donna che abbiamo avuto ospite ieri che ha combattuto per tanti anni contro un tumore molto aggressivo e contro una truffa terribile non c’è più, non ce l’ha fatta.”

La Cuccarini non ha potuto trattenere le lacrime di fronte al dolore per questa notizia che ha colpito tutti sia in studio che a da casa.

La bionda conduttrice ha però voluto comunque mandare un messaggio per la povera Anna scomparsa e per quanti hanno seguito la sua drammatica storia, affinché ciò che Anna ha fatto non vada perso: