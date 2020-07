Lorella Cuccarini, atroce lutto: il mondo dello spettacolo colpito al cuore, l’addio sui social

La showgirl Lorella Cuccarini sta vivendo un pesantissimo lutto. Si è recentemente spenta una delle sue più care amiche. Si conoscevano fin dall’infanzia e Lorella le dedica un delicato e commovente post.

Ha scosso tutti, soprattutto il modo dello spettacolo, la notizia della prematura morte di Galyn Gorg. Lei era ballerina televisiva che ha lavorato nel programma ‘Fantastico’ e al ‘Sandra e Raimondo Show’. Galyn Gorg ci ha lasciati il giorno in cui compiva 56 anni e i familiari hanno preferito mantenere il riservo sulle cause della morte della ballerina.

Galyn e Lorella si conoscevano fin dalla più tenera età ed hanno lavorato insieme. Sicuramente la showgirl è tra le più sconvolte per questa prematura scomparsa. Insieme avevano condiviso alcune esperienze importanti, come ‘Fantastico’ oltre ad una parte del suo percorso di crescita.

Lorella Cuccarini ha scritto un post sul profilo Instagram ricordando l’amica di una vita. Ha usato uno scatto la scomparsa dell’amica, quando ancora molto giovani erano insieme in una sala prove. Allo scatto molto tenero è collegata un messaggio delicato, commuovente, ricco di sentimento, da cui traspare la tristezza di Lorella:

“Non ci posso ancora credere…Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto – tra una sala prove e l’altra – eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno”.