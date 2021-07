Lorella Cuccarini non passò un bel periodo a causa dei continui attacchi ricevuti.

Non tutti sanno che nel 2002 le è stato diagnosticato un tumore e si è sottoposta ad una tiroidectomia.

Lorella Cuccarini ha racconta il drammatico momento, svelando di essere stata dall’endocrinologo per una visita di routine.

Ma dopo quel controllo, la sua vita è cambiata totalmente.

Il corpo le aveva già mandato dei segnali, ogni giorno era sempre più magra, strane tachicardie, occhiaie, un nervosismo perenne e fuori luogo.

Per evitare il peggio ha dovuto sottoporsi ad un’asportazione di tutta la tiroide.

Ci ha messo un po’ per riprendersi ma ora ha ripreso peso ed è tornata più forte di prima.

Anche se oggi è acqua passata, spesso in lei cresce la preoccupazione che il nodulo abbia lasciato qualcosa nel corpo, infatti effettua un controllo ogni due o tre mesi.

Ma Lorella è una donna forte e i momenti difficili della sua vita, non sono affatto terminati.

In molti si ricordano delle affermazioni fatte da Lorella Cuccarini, alcuni pensano che sia impossibile dimenticarle.

Durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la nota conduttrice ha detto la sua sulle donne che si definiscono “femministe”.

Lorella ha rivelato:

“Non sono femminista, non condivido tutte le battaglie, ma ringrazio le donne che hanno combattuto per i nostri diritti”

Per questa presa di posizione fu davvero attaccata pesantemente e passò un periodo davvero difficile, dato che le critiche sono state tante e a volte insopportabili.

Lorella ha voluto dire la sua anche sulle polemiche:

“Non sono allineata a tutti quelle che sono le opinioni dominante e precostituite. Oggi non appena dici qualcosa che è fuori dall’opinione pubblica diventi un personaggio strano per questo ho deciso di non voler più rilasciare interviste.”