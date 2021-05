In molti hanno letteralmente amato la presenza di Lorella Cuccarini ad Amici 20. Ci sarà anche nella prossima edizione? Intanto svela il suo vincitore.

La professoressa di Amici 20, Lorella Cuccarini, sarà presente anche nella nuova edizione del talent di Maria De Filippi? I fan lo sperano e lei finalmente si è sbilanciata sulla questione rivelando qual è il suo vincitore.

Lorella si è sbilanciata sui social. Ecco cosa ha svelato ai suoi followers.

Lorella Cuccarini svela il vincitore e il suo futuro ad Amici

La amatissima Lorella Cuccarini sarà confermata per la prossima edizione? Molti i fan della trasmissione che si chiedono se rivedranno di nuovo il suo dolce sorriso da prof di Amici. Qualcuno ha voluto porre la domanda alla diretta interessata che non ha esitato a rispondere.

E’ stata questa la sua risposta:

“Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica”

Insomma la presenza, probabilmente, non le dispiacerebbe. Sabato sera sarà una finale speciale perché c’è anche il suo Alessandro Cavallo a concorrere alla vittoria. Contro Giulia Stabile non sarà facile. In finale, come i suoi colleghi proverà a godersi lo spettacolo senza i soliti asti con la Celentano e Zerbi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Lorella svela il suo vincitore

Alessandro avrà sicuramente à un futuro radioso davanti a sé, visto le proposte che ha già avuto. Le hanno anche chiesto cosa pensa di Tancredi, Lorella non ha potuto che rivelare che per lei è il vero vincitore:

“Per me è il vincitore morale”

Le sue canzoni le piacciono più di quelle dei suoi sfidanti.