Chi sono Lorella Boccia e Niccolò Presta? Ballerina lei e produttore televisivo lui, incontratisi nel 2015 e unitisi in matrimonio da pochi mesi

Scopriamone di più sulla bellissima ballerina di Amici, Lorella Boccia, e sul produttore televisivo e suo marito Niccolò Presta.

Chi è Lorella Boccia

Nasce a Torre Annunziata, il 27 dicembre del 1991. Sin da piccola coltiva la passione per la danza, conseguendo il diploma presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini.

A 18 anni si trasferisce a Roma e raggiunge la notorietà partecipando alla dodicesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. In seguito, diventa ballerina professionista per il medesimo programma tv.

Ha raccolto numerose esperienze televisive, come quelle nei programmi italiani RAI 150, Colorado, Mettiamoci all’opera, Sto classico, Attenti a quei due, Per tutta la vita, L’anno che verrà, Si può fare, Tale e quale show.

Chi è Niccolò Presta

Nasce a Roma, il 18 luglio del 1992. Si laurea in Psicologia presso l’Università Europea di Roma, dopo di che decide di tentare la carriera dello spettacolo.

Inizia la gavetta, che lo porta a fare fotocopie e il segretario di produzione. La svolta arriva quando viene chiamato come runner di produzione per I dieci comandamenti di Roberto Benigni. Svolge questa attività anche per Nemicamatissima e Ciao Darwin.

Oggi si occupa della parte manageriale di una Web Agency.

Vita privata e aggressione

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2015 e da quel momento non si sono più separati.

Nel dicembre del 2017 lui l’ha sorpresa con una romanticissima proposta di matrimonio, e nell’aprile del 2019 è stata annunciata la data esatta delle nozze, 1 giugno 2019. Quello il giorno in cui i due si sono detti di sì.

Prima della storia d’amore con il produttore televisivo, la ballerina è stata legata al coreografo Bruno Centola, in una relazione durata 2 anni.

Lorella Boccia ha informato i suoi seguaci su Instagram di un terribile episodio che ha coinvolto lei e il marito di recente. La ballerina e Niccolò Presta, infatti, sarebbero stati minacciati con un coltello, aggrediti, derisi e derubati.