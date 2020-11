Amici, la ballerina Lorella Boccia stravolge il suo look: “Stavi meglio prima”

La nota ballerina di Amici ha deciso di rivoluzionare completamente il suo look, scelta che pare non sia stata gradita dai seguaci.

Lorella Boccia carica un suo scatto inedito e attira le critiche degli utenti del web!

Il successo di Lorella Boccia

Conosciamo tutti Lorella Boccia, una delle ballerine professioniste di Amici più amate di sempre. La danzatrice è molto seguita su Instagram e tiene sempre aggiornati i fan sulla sua vita professionale e su quella privata.

La donna si è da poco sposata con Niccolò Presta e i due si mostrano spesso molto felici e affiatati sui social.

Oltre che nel ruolo di ballerina, Lorella si è distinta anche in quello di conduttrice, ma adesso pare si stia particolarmente concentrando sulla sua vita personale.

I follower, che la seguono con molto affetto, non vedono l’ora e sperano che la ballerina annunci presto di aspettare un figlio.

Nel frattempo, mentre i fan rimangono in attesa della notizia in questione, Lorella ha postato di recente una foto che la ritrae con un look totalmente rivoluzionato.

La foto clamorosa della ballerina

Poche ore fa, la ballerina di Amici ha annunciato di aver voluto rivoluzionare il suo look. La danzatrice ha anche postato una foto del suo cambiamento, che ha causato reazioni controverse nei fan.

“Come anticipato nelle Stories, ecco il mio nuovo look. Nick appena mi ha vista quasi non mi riconosceva. Vi piace?!.”

Capelli lunghi, più scuri del solito e frangetta asimmetrica che le copre quasi gli occhi color ghiaccio.

Lorella ha toppato con il nuovo look? Per la maggior parte dei follower sì, che le hanno scritto palesemente che la preferivano prima.

Lorella, però, pare che non si stia lasciando scalfire dal giudizio del web e abbia scelto di mantenere il suo look!