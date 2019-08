Loredana Lecciso ‘Tanta tristezza’, il duro sfogo dell’ex di Al Bano dopo le ultime polemiche sul web

Loredana Lecciso non ha potuto fare a meno di raccontare come sta vivendo questo periodo di polemiche. Purtropo ha ammesso di provare ‘tanta tristezza’

Loredana Lecciso rivela di provare “tanta tristezza”. Ma per cosa esattamente?

Loredana Lecciso, mamma protettiva e soubrette apprezzata

Loredana è un ex giornalista, cantante e showgirl con presenze in vari programmi come La Fattoria, Domenica In, Striscia la Notizia ed è una donna solare e molto materna.

Ama condividere molto spesso sui social le proprie foto e quelle in compagnia di parenti amici ed ha un grande seguito di fan che apprezzano la sua bellezza ed il suo carattere allegro.

La verace leccese non ha passato però dei bei momenti in seguito alla separazione dal cantante Albano Carrisi, lo scorso anno.

La loro storia iniziata come una favola e dalla quale sono nati Yasmine di 18 anni e Bido 17, pur con alti e bassi è arrivata al 2018 quando l’allontanamento di Loredana in seguito ad un presunto riavvicinamento di Albano a Romina, ha messo la parola fine.

La rottura è stata molto seguita mediaticamente anche per le polemiche tra Loredana e la ex moglie di Albano, Romina Power.

Di sicuro i protagonisti hanno dovuto sopportare uno stress aggiuntivo e critiche da parte di haters.

La bella pugliese però non si è mai buttata giù e insieme al cantante di Cellino San Marco ha cercato di riportare il rapporto ad un equilibrio di rispetto e collaborazione per il bene dei figli che ha sempre voluto proteggere da polemiche e da cattiverie.

La figlia Yasmine è molto legata alla mamma e al padre :è evidente la somiglianza fisica con la bellissima mamma ma purtroppo ha ereditato anche il seguito di haters.

Queste persone infatti, nascosti dietro una tastiera criticano senza limiti i vip e i loro parenti, incuranti anche del rispetto per minorenni o giovani ragazzi.

Gli haters prendono di mira Yasmine e Loredana da una lezione a tutti

Proprio la somiglianza con la madre ha portato a Yasmine una serie di dure critiche: gli haters la accusano di eccesiva voglia di apparire sui social e di essersi rovinata i lineamenti con ritocchini chirurgici già alla sua giovane età.

I commenti sui social, anche molto cattivi e spesso gratuiti, hanno indignato mamma Loredana che sulle pagine di Lei dice finalmente la sua sul cyberbullismo.

La Lecciso parlando infatti degli haters afferma:

“SONO UNA PICCOLA PERCENTUALE DI PERSONE..

…NON MI FANNO RABBIA, MI FANNO TRISTEZZA!”

Per carattere Loredana non è mai aggressiva o maleducata ma ci tiene a mostrare tutto il suo disappunto per questo tipo di persone, soprattutto se si tratta di adulti che insultano ragazzi giovani.

Consiglia quindi in caso di cyberbullismo di parlarne con i familiari, cercando anche di capire chi ci sia dietro quegli account e per quale motivo agiscano così:

“NON FATEVI BULLIZZARE! IN QUESTE PERSONE SPESSO NON C’E’ CATTIVERIA MA GRANDE MALCONTENTO”

Loredana Lecciso dimostra grande maturità con queste parole perché ogni mamma sa quanto possano ferire e rendere tristi le critiche ai figli, ma è tranquilla perché conosce la figlia Yasmine e sa che è una ragazza seria e non si farà coinvolgere dagli haters.