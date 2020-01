Loredana Lecciso tra le braccia di un altro uomo ‘Coppia Stupenda’: lo scatto sui social fa il giro del web

Loredana Lecciso ha pubblicato poche ore fa uno scatto che ha stupito i fan. La Showgirl è sorridente tra le braccia di un uomo, ma non è Al Bano

Solo qualche settimana fa Loredana Lecciso aveva pubblicato una foto in compagnia del celebre cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, dalla cui relazione amorosa sono nati due figli Jasmine e Bido.

Uno scatto che al momento della pubblicazione riaccese il gossip e la curiosità nei fan di un presunto ritorno insieme.

Ad oggi però, la showgirl ha stupito i fan con una nuova foto pubblicata sul suo profilo privato di Instagram, dove si mostra in dolce compagnia, ma lui non è Al Bano. Scopriamo di più.

Loredana Lecciso tra le braccia di un altro uomo

Qualche ore fa l’ex compagna del cantante di Cellino San Marco ha pubblicato uno scatto social che ha destato stupore e felicità nei fan di Loredana Lecciso.

La shhowgirl Leccese si mostra infatti serena e sorridente tra le braccia di un’altro uomo. Ma di si tratterà?

E’ lui, Cristiano Malgioglio, grande amico della Lecciso. Ma cosa ci faceva li a Cellino San Marco?

La foto diventa virale e scatena il gossip

Secondo quanto rivelano fonti online, il cantante e paroliere siculo si sarebbe recato in Puglia per un pranzo proprio nella tenuta di Al Bano Carrisi, in gran segreto per il Capodanno.

La foto social è diventata subito virale attirando la curiosità degli utenti i quali li hanno sommersi apprezzamenti e like:

‘Bella coppia’

e ancora:

‘Bella Lori….la Malgi è ipnotizzata’

scrivono sui social i fan, tra l’altro stupiti principalmente della presenza di Cristiano Malgioglio in Puglia, il quale in queste settimane sta scalando le vette delle classifiche con il suo nuovo singolo ‘Notte Perfetta’.

Ecco la foto che ha fatto il giro del web: