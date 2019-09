Raffaella Lecciso bullizzata sul web, costretta a denunciare l’hater: la sorella di Loredana offesa pubblicamente – Foto

Loredana Lecciso, la sorella gemella Raffaella Lecciso sbotta sui social contro gli haters:” Ora vi denuncio tutti”, ecco cosa è successo

La sorella di Loredana Lecciso, Raffaella Lecciso, pare che sia stata presa di mira dagli haters per l’ennesima volta. La bella Raffaella, infatti, è diventato un personaggio famoso, grazie alla sorella Loredana. Ma da sempre si tiene lontano dal gossip e dalle telecamere, anzi cerca di esporsi il meno possibile. Eppure c’è chi invece, anche sui social, prende di mira la bella Raffaella.

Raffaella Lecciso “Fai l’escort”

La sorella gemella di Loredana Lecciso, pare che sia stata presa di nuovo di mira dagli haters. La giovane infatti, sembra che non sia la prima volta che venga calunniata sui social, anche senza motivo. Molti infatti sono gli haters che accusano Raffaella di diverse cose, tra cui di essere un escort nel suo negozio. La sua esposizione mediatica è diventato un punto di sfogo per gli haters, che ancora una volta non si arrendono e hanno preso di mira la povera Raffaella.

Raffaella Lecciso denuncia sui social

Pare che tutto abbia avuto inizio proprio da alcuni commenti molto forti che hanno offeso la giovane Lecciso. La stessa infatti, ha deciso di denunciare questi leoni da tastiera, perché a quanto pare, non è la prima volta che le rivolgono pensieri e commenti molto forti e offensivi. Raffaella infatti ha deciso di mettere un punto a questi pettegolezzi social e ha deciso di denunciare tutti.

Lo comunica lei stessa sui social, dopo un commento da parte di una donna davvero spiacevole. A quanto pare la donna in questione, avrebbe offeso in malo modo la sorella di Loredana Lecciso, dandole della poco di buono. Addirittura la donna non si sarebbe fermata a questo, a quanto pare infatti, l’utente avrebbe accusato Raffaella di essere un escord e che nel suo negozio di scarpe ci sia una vera e propria vendita del suo corpo.

Raffaella però ha deciso di denunciare il tutto, pubblicando uno screen del commento della donna sui social, annunciando che sarebbe passata alle vie legali. Il coommento riportava queste parole:

“Vendi scarpe per zoc*ole e poi prendi pure gli appuntamenti nei tuoi negozi con i clienti? Escord di m*rda….”

Ma la bella Raffaella non si è lasciata intimorire dalle parole dell’utente e ha deciso di non rispondere alla provocazione :

“Mi hanno insegnato a non cadere nelle provocazioni,ma a tutto c’è un limite. Questo soggetto a me sconosciuto verrà denunciato”.

Al momento non si conoscono bene le intenzioni della Lecciso, sta di fatto che la sorella di Loredana Lecciso, ha deciso di prendere una volta e per tutte la decisione di passare alle vie legali, chissà magari questi leoni della tastiera imparano a pensare prima di scrivere offese gratuite.