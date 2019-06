Loredana Lecciso, la proposta scioccante a Romina Power: ‘Se me lo chiedesse, lo farei’

Loredana Lecciso rivela una volta per tutte qual è la sua intenzione reale con Romina Power per il bene dei figli e di Al Bano: “Le darei una mano”

Al Bano avrà finalmente il suo desiderio soddisfatto? Loredana Lecciso forse potrebbe tendere la mano a Romina Power. Questo è almeno ciò che ha raccontato la ex compagna del cantante. Le due potrebbero finalmente realizzare il sogno del cantante pugliese che mira ad avere una famiglia.

Loredana Lecciso vuole la pace con Romina Power

Tra le due non c’è mai stata simpatia. Non vedersi è stato un modo per evitare ulteriore modo per evitare contrasti forti e degeneranti. Eppure, se da parte di Romina non c’è mai stata alcuna iniziativa nei confronti della rivale, la Lecciso sembra essere più propensa all’armonia familiare.

Al settimanale Oggi, la Lecciso ha dichiarato:

“Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano. Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina”.

Totalmente inaspettato è il primo passo della showgirl bionda. Le due, insieme si sono ritrovate poche volte, ma quando è successo, c’è stato comunque un buon rapporto:

“Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi

Poi aggiunge:

Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata”.

Loredana, Romina accetterà la tregua?

Ora serve aspettare la risposta di Romina Power. La cantante sarà disposta ad accettare la pace con Loredana? In attesa di una risposta di Romina, Loredana rivela che il rapporto con il cantante è sempre stato ottimo, proprio per amore dei figli:

“Per me Al Bano è passato, presente, futuro. È una presenza forte. C’è grande stima tra noi e pur essendo così apparentemente diversi siamo molto più simili di quanto si possa pensare. Siamo uguali nei valori fondamentali della vita”.

In effetti, è proprio questo stesso modo di vedere la vita che li ha uniti al tempo e continua a farlo ormai da sempre.