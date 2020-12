Loredana Lecciso provoca Romina Power ‘Non mi piace…’: parole al veleno

Loredana Lecciso ha concesso un’intervista alla rivista Grand Hotel. Le parole della showgirl leccese non sarebbero piaciute a Romina Power.

Loredana Lecciso è tra le showgirl più note del mondo dello spettacolo, soprattutto per la sua relazione con il celebre cantante pugliese Al Bano Carrisi, dalla quale sono nati due figli Jasmine e Bido.

Di recente la compagna dell’artista salentino ha concesso una lunga intervista nell’arco delle quale si è raccontata al pubblico senza filtri, tra drammi privati e sogni nel cassetto.

Ma tra le diverse dichiarazioni, alcune parole non devono esser per nulla piaciute alla cantante statunitense.

La confessione che avrebbe fatto infuriare la Power

Loredana Lecciso è ritornata a parlare del suo rapporto con il cantante di Cellino San Marco e della sua bella famiglia allargata, di cui va molto fiera.

Nonostante la sua attuale situazione familiare, provenendo lei stessa da una famiglia più tradizionale, avrebbe desideri diversi sul futuro dei suoi figli, in particolare per Jasmine:

‘provengo da una famiglia tradizionale e così vorrei che mia figlia facesse lo stesso’

poi ha aggiunto:

‘So che è strano e antiquato dire queste cose nel 2020, però avendo vissuto entrambe le dimensioni, posso dire ciò che penso’

ha rivelato a Grand Hotel, una riflessione che potrebbe non essere stata presa di buon grado da Romina Power, dato che la sua famiglia è stata distrutta per le condotte di Al Bano Carrisi che l’ha lasciata per poi costruirne una nuova con un’altra donna.

Il dramma privato di Loredana Lecciso

L’intervista sposta poi il suo focus su questioni più delicate inerenti a delle minacce d’aborto avvenute mentre aspettava Jasmine.

Ha rischiato di perderla, rivela Loredana Lecciso, la quale in quel periodo pare fosse sola in quanto Al Bano, con cui intratteneva una relazione da pochi mesi, era via per il Tour di concerti:

‘Quando ero incinta rischiai di perderla, nei primi mesi ho sfiorato più volte l’aborto. Dovetti restare a letto per settimane’

ha spiegato alla rivista. Le gravidanza fortunatamente anche se con non poche difficoltà è proceduta per il meglio, ed oggi il pubblico è felice di aver conosciuto la giovanissima Jasmine, una vera scoperta anche per suo padre Al Bano, che in questa nuova avventura a The Voice of Italy Senior sta imparando a conoscerla più profondamente.